Phản ánh tới cơ quan chức năng, ông N.H.Q. (SN 1968), là giáo viên thể dục, cho biết đã tham gia BHXH đến tháng 1/2026 với tổng thời gian 17 năm 10 tháng. Do bị suy tim, ông bị suy giảm 71% khả năng lao động và không thể tiếp tục giảng dạy.

Ông Q. băn khoăn, trường hợp của ông liệu có đủ điều kiện hưởng lương hưu, có thể đóng tiếp BHXH tự nguyện hay phải nhận BHXH một lần.

Trả lời nội dung này, BHXH TPHCM cho biết theo quy định tại Nghị định 159/2025/NĐ-CP, người lao động muốn hưởng lương hưu do suy giảm khả năng lao động phải đáp ứng điều kiện về thời gian đóng BHXH.

Cụ thể, trường hợp người tham gia BHXH có từ đủ 20 năm đóng BHXH trở lên và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì được xem xét hưởng lương hưu theo quy định.

Đối chiếu với trường hợp nêu trên, ông Q. mới đóng BHXH 17 năm 10 tháng, chưa đủ 20 năm theo quy định, nên không đủ điều kiện hưởng lương hưu.

Tuy nhiên, cơ quan BHXH cho biết người lao động có thể lựa chọn tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện để đủ điều kiện hưởng lương hưu hoặc bảo lưu thời gian đã đóng.

Theo đó, nếu tiếp tục đóng BHXH tự nguyện, ông Q. cần đóng thêm hơn 2 năm nữa để đủ 20 năm theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội 2024. Khi đủ điều kiện, ông sẽ được xem xét hưởng lương hưu theo chế độ hiện hành.

Trường hợp không tiếp tục tham gia BHXH, sau 12 tháng kể từ khi dừng đóng mà không tham gia lại, người lao động có thể làm thủ tục hưởng BHXH một lần tại cơ quan BHXH địa phương.

Như vậy, dù chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu, người lao động vẫn có các phương án lựa chọn phù hợp như tiếp tục đóng BHXH tự nguyện để đảm bảo quyền lợi lâu dài hoặc nhận BHXH một lần tùy theo nhu cầu.