Bà Shigeko Kagawa vừa chính thức trở thành người sống thọ nhất Nhật Bản ở tuổi 114, theo thông báo từ Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi nước này. Thông tin được đưa ra sau khi cụ Miyoko Hiroyasu - cũng 114 tuổi - qua đời gần đây.

Bà Kagawa từng gây chú ý vào năm 2021 khi là một trong những người lớn tuổi nhất tham gia rước đuốc Olympic cho Thế vận hội Tokyo. Cuộc đời làm bác sĩ, sự tận tụy với bệnh nhân và lối sống lành mạnh đã khiến bà trở thành biểu tượng của tuổi thọ tại Nhật Bản.

Bà Kagawa tham gia rước đuốc tại Olympic. Ảnh: Olympics

Bà tốt nghiệp trường y và từng làm bác sĩ sản phụ khoa tại một bệnh viện ở Osaka trong thời chiến. Sau chiến tranh, bà tiếp quản phòng khám gia đình và phục vụ cộng đồng nhiều năm trước khi nghỉ hưu ở tuổi 86.

Theo trang LongeviQuest, bà Kagawa từng đặt điện thoại bên giường ngủ mỗi đêm, sẵn sàng đến nhà bệnh nhân dù sáng sớm hay đêm khuya. Sau khi nghỉ hưu, bà vẫn được nhiều bệnh nhân cũ nhận ra và cảm ơn vì đã cứu sống người thân của họ.

Hiện tại, cụ bà vẫn duy trì tinh thần minh mẫn, đọc báo hằng ngày bằng kính lúp để rèn luyện trí não. Gia đình cho biết bà không áp dụng chế độ chăm sóc sức khỏe đặc biệt nào, chỉ sống theo giờ giấc ổn định, ăn 3 bữa nhỏ mỗi ngày, nghỉ ngơi hợp lý và giữ sự cân bằng trong cuộc sống.

Khi được hỏi về bí quyết sống lâu, bà Kagawa chia sẻ: “Khi còn làm bác sĩ, chưa có ô tô như bây giờ, tôi đi bộ rất nhiều. Có lẽ nhờ vậy mà tôi khỏe mạnh”.

Năm 2023, bà cũng nói với TOS News: “Năng lượng là tài sản lớn nhất của tôi. Tôi đi bất cứ đâu mình muốn, ăn những gì mình thích và làm điều mình thấy vui. Tôi tự do và độc lập”.

Trước bà Kagawa, cụ Miyoko Hiroyasu là công dân sống thọ nhất Nhật Bản. Là một giáo viên và nghệ sĩ, bà Hiroyasu sống yên bình tại viện dưỡng lão ở tỉnh Oita, dành thời gian đọc sách, vẽ và chơi bài. Giống như bà Kagawa, bà Hiroyasu tin rằng duy trì hoạt động tinh thần và thể chất là yếu tố then chốt giúp sống lâu.

Nhật Bản hiện là quốc gia dẫn đầu thế giới về tuổi thọ. Tính đến ngày 1/9/2024, nước này có 36 triệu người từ 65 tuổi trở lên, chiếm 29% dân số - tỷ lệ cao nhất toàn cầu. Đáng chú ý, 10% dân số Nhật Bản đã trên 80 tuổi.

Dân số già hóa nhanh chóng dẫn tới nhiều thách thức về chăm sóc sức khỏe, hệ thống hưu trí và hạ tầng xã hội. Chính phủ Nhật đang đẩy mạnh các giải pháp sáng tạo như sử dụng robot hỗ trợ người cao tuổi, phát triển chương trình hỗ trợ cộng đồng, thúc đẩy lối sống lành mạnh thông qua công nghệ và giáo dục sức khỏe.

Dù tuổi thọ cao đặt ra nhiều vấn đề, những người như bà Kagawa mang đến hình mẫu sống tích cực - tự do, độc lập, và không cần những quy tắc khắt khe hay thay đổi lối sống cực đoan. Câu chuyện của bà truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ đang hướng tới sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống, sức khỏe tinh thần và tự do cá nhân.