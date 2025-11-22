Bà N.T.S (80 tuổi, Hóc Môn, TPHCM) có thói quen khi thức dậy sẽ quét sân, tưới cây. Gần đây, khi đang quét sân, bà bất ngờ té ngã và xuất hiện dấu hiệu méo miệng, không nói rõ.

Người thân đã phát hiện kịp thời và đưa bà đến ngay một bệnh viện gần nhà để cấp cứu. Tuy nhiên, cơ sở này lại chưa được trang bị các phương tiện chẩn đoán và điều trị đột quỵ chuyên sâu, nên bà được tiếp tục chuyển đến bệnh viện khác.

Ngay khi tiếp nhận tại khoa Cấp cứu, các bác sĩ ghi nhận tình trạng yếu liệt hoàn toàn nửa người trái, nói đớ và méo miệng. Bệnh nhân có tiền sử rung nhĩ và bệnh lý tăng huyết áp. Bác sĩ nhận định đây là dấu hiệu của một cơn đột quỵ cấp.

Bác sĩ Thiện kiểm tra hệ vận động cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Dựa trên phim chụp CT cho thấy một vùng nhồi máu não đang chiếm diện tích rất lớn kèm tăng quang động mạch não giữa. Đây là dấu hiệu có một mạch máu rất lớn đang bị tắc nghẽn, gây thiếu máu hơn 2/3 bán cầu não. Với trường hợp này, tiên lượng thường rất nặng và thậm chí bệnh nhân có nguy cơ tử vong trong vòng 1 - 2 ngày.

Các bác sĩ tính toán bệnh nhân vào viện ở giờ thứ 4 còn trong “thời gian vàng” để sử dụng thuốc tiêu sợi huyết. Sau khi tiêm thuốc, bệnh nhân được chụp CTA (CT mạch máu não) để khảo sát mạch máu, kết quả xác định có sự tắc nghẽn ngay đoạn đầu của động mạch não giữa. Ê-kíp tiếp tục đưa ra phương án can thiệp mạch máu não cho bệnh nhân và chỉ sau 20 phút mạch máu đã được tái thông hoàn toàn.

Sau can thiệp ghi nhận sức cơ của bà cải thiện rõ rệt, ngay trên bàn mổ bà đã có thể tự cử động tay, chân, giọng nói rõ hơn và tiếp tục được chuyển đến khoa Nội thần kinh để theo dõi. Trải qua 10 ngày nằm viện, bà S. đã hồi phục rất tốt, đi lại bình thường và được xuất viện.

Theo Bác sĩ Vỏ Minh Thiện - Khoa Nội thần kinh, Bệnh viện đa khoa Xuyên Á TPHCM, trường hợp bệnh nhân này, nguyên nhân có thể xuất phát từ các cơn rung nhĩ (tim đập không đều). Do đó, bà S. được khuyến cáo tuân thủ điều độ việc sử dụng thuốc kháng đông làm loãng máu, hạn chế hình thành cục máu đông và ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ tái phát.

Bác sĩ Thiện lưu ý thêm, những dấu hiệu theo đột quỵ theo quy tắc FAST:

F (Face): Méo miệng hoặc mặt bị lệch sang một bên.

A (Arms): Liệt hoặc yếu tay (không thể giơ hoặc giữ thẳng cả hai tay).

S (Speech): Nói khó, nói đớ hoặc không thể nói được.

T (Time): Xác định thời gian và đưa bệnh nhân đến bệnh viện sớm nhất.

Do đó, khi xuất hiện bất kỳ dấu hiệu nào của đột quỵ cần đưa cấp cứu ngay bởi vì thời gian là sự sống.

