Thưa bác sĩ, tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài có nên bật dậy, ra khỏi giường ngay để khởi động một ngày mới đầy năng lượng hay không? (Hoàng My, TPHCM)

Bác sĩ chuyên khoa II Huỳnh Tấn Vũ, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, trả lời:

Sau một giấc ngủ, huyết áp, nhịp tim ổn định, cơ thể ở chế độ nghỉ ngơi, nếu tỉnh giấc liền ngồi bật dậy một cách nhanh, mạnh, đột ngột sẽ khiến nhịp tim nó tăng lên, huyết áp có thể hạ xuống đột ngột. Thậm chí, hành động này có thể tổn thương đến tim gây đột tử hoặc tổn thương đến não gây đột quỵ não, liệt nửa người, thậm chí dẫn đến tử vong.

Ngoài ra, những người thoái hóa cột sống cổ, cột sống lưng nếu ngồi dậy đột ngột sẽ gây đau và có thể tổn thương thần kinh, gây liệt.

Phân tích như vậy để thấy, khi mới thức giấc, bạn không nên bật dậy nhanh, mạnh, đột ngột.

Để có một buổi sáng đầy năng lượng, an toàn, khỏe mạnh, bạn có thể thực hành 3 động tác sau trong 1,5-2 phút, gồm:

- Khi mở mắt, bạn nhìn xem đang ngủ ở đâu trong nửa phút để định hình lại không gian. Lúc này, việc vận động nhẹ nhàng tại chỗ nằm ngủ để khí huyết lưu thông rất quan trọng, trong đó nên vận động tay chân từ 5 đến 10 lần.

- Sau đó chúng ta nằm nghiêng qua 1 bên, một tay chống, 1 tay thẳng, từ từ ngồi dậy. Trong tư thế này, chúng ta cũng dành nửa phút để quan sát xung quanh, cử động tay chân, mỗi động tác khoảng từ 3 đến 5 lần rồi đứng lên.

- Khi đứng lên, bạn nên vịn vào thành bàn nửa phút để xác định được vị trí rồi mới bước đi.

Ba động tác chỉ diễn ra trong vài phút này rất nhẹ nhàng, đơn giản nhưng giúp định hình không gian và thời gian, giúp chúng ta khởi đầu ngày mới tràn đầy năng lượng hơn, hạn chế bệnh cảnh hay tai nạn bất ngờ có thể xảy ra.

Mọi đối tượng đều có thể áp dụng bài tập này sau giấc ngủ đêm hay giấc ngủ trưa dài, đặc biệt những người lớn tuổi khí huyết lưu thông không tốt, những người có bệnh lý nền mạn tính như huyết áp, tim mạch, tiểu đường, người sau 35 tuổi có vấn đề về thoái hóa cột sống cổ, cột sống lưng thì càng nên áp dụng.