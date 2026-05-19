Nói với bác sĩ tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, gia đình cho biết do đêm tối, cả nhà đều ngủ say nên không phát hiện việc con bị rắn độc cắn. Mãi đến khi bé có các biểu hiện như sụp mi, đau họng, nuốt khó, sau đó tiến triển nặng, nôn nhiều, đau bụng, khó thở và liệt cơ, người nhà mới đưa trẻ đến bệnh viện.

Bệnh nhân được chẩn đoán bị rắn độc cắn, được cấp cứu, hồi sức tích cực qua cơn nguy kịch và có tiến triển. Tuy nhiên, bệnh nhân được phát hiện muộn, có nhiều tổn thương nên cần điều trị lâu dài.

Theo các bác sĩ, đang bước vào mùa sinh sản của rắn (tháng 4-11 hàng năm), khiến rắn thường xuyên xuất hiện tại khu dân cư, vườn tược, đồng ruộng, khu vực nhiều cây cối và ao hồ. Đây cũng là thời điểm nguy cơ rắn cắn gia tăng.

Thạc sĩ, bác sĩ Ngô Việt Hưng, Trưởng khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực và chống độc, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, cho biết nhiều bệnh nhân đến viện muộn hoặc sơ cứu không đúng cách khiến tình trạng nhiễm độc nặng hơn, làm tăng nguy cơ biến chứng thậm chí ảnh hưởng tính mạng.

Đặc biệt, khi phát hiện bị rắn cắn, nhiều người dân vẫn áp dụng các biện pháp truyền miệng như rạch vết thương, hút nọc độc, đắp lá thuốc, bó ga - rô chặt, khiến các chi liên quan bị tổn thương nặng, hoại tử. Đây đều là những cách làm nguy hiểm.

Bác sĩ khuyến cáo khi bị rắn cắn, người dân tuyệt đối không đắp lá, không băng ga-rô mà cần vệ sinh vết thương bằng xà phòng, băng ép tại chỗ và nhanh chóng đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế điều trị.