Mới đây, anh Jimmy Avila - một thợ sửa xe tại Houston (Mỹ) đã đăng tải video lên TikTok để cảnh báo người dùng nên thay đổi thói quen cố bơm thêm vài lít xăng sau khi vòi bơm tự động ngắt để "đầy bình hơn". Trong đoạn video, người thợ máy này đã tháo hệ thống kiểm soát hơi xăng (EVAP) trên một chiếc Chevrolet để minh họa hậu quả của việc cố quá thành quá cố.

Việc cố bơm xăng đầy bình có thể khiến chủ xe phải tốn chi phí sửa chữa. Ảnh: Motor1

Theo đó, hành động tưởng chừng vô hại này của nhiều chủ xe hiện nay có thể khiến hệ thống EVAP bị hư hỏng, kéo theo chi phí sửa chữa không hề nhỏ.

Theo Avila, lượng xăng lỏng bị ép thêm sẽ tràn vào bình than hoạt tính (hộp lọc hơi xăng), là bộ phận vốn chỉ được thiết kế để lưu giữ hơi xăng. Khi bị ngấm xăng lỏng, vật liệu than hoạt tính sẽ xuống cấp, vỡ vụn và phát tán các hạt nhỏ vào toàn bộ hệ thống EVAP, gây tắc nghẽn đường thông hơi.

Dấu hiệu dễ nhận thấy nhất là mỗi lần đổ xăng, vòi bơm liên tục tự ngắt dù bình nhiên liệu vẫn chưa đầy. Nhiều tài xế phải thay đổi góc cắm vòi hoặc bơm rất chậm mới có thể tiếp tục nạp nhiên liệu.

Nguồn video: Jimmy Avila

Thợ máy này cho biết trong trường hợp chiếc Chevrolet được kiểm tra, các hạt than hoạt tính đã phát tán khắp đường ống, khiến việc sửa chữa không chỉ dừng ở thay một van thông hơi. Kỹ thuật viên phải hạ bình xăng, vệ sinh toàn bộ đường ống, xử lý và thay thế các chi tiết hư hỏng.

Quá trình này tốn nhiều công sức vì cần phải tiếp cận các bộ phận nằm sâu bên dưới xe, làm sạch các chất bẩn và kiểm tra xem hệ thống có thể hoạt động bình thường trở lại hay không.

Theo hướng dẫn của Chevrolet, người sử dụng nên dừng bơm ngay khi vòi tự động ngắt lần đầu. Trong khi đó, Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA) cho biết bình than hoạt tính chỉ có nhiệm vụ thu giữ hơi nhiên liệu để đưa trở lại động cơ đốt cháy, không phải nơi chứa xăng lỏng.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý hiện tượng vòi bơm liên tục tự ngắt chưa chắc hoàn toàn do thói quen bơm đầy quá mức. Hệ thống EVAP còn có thể gặp sự cố do van thông hơi hỏng, đường ống bị tắc, rò rỉ hoặc hư hỏng bình than hoạt tính. Vì vậy, nếu xe thường xuyên khó tiếp nhiên liệu hoặc báo lỗi động cơ, chủ xe nên đưa xe đến gara để kiểm tra bằng thiết bị chuyên dụng thay vì chỉ thay thế linh kiện theo phán đoán.

Tại Mỹ, chi phí sửa chữa hệ thống EVAP có thể dao động từ vài trăm đến hơn 1.000 USD (khoảng 26 triệu đồng), tùy mức độ hư hỏng và từng dòng xe.

Nhiều người xem đã đồng cảm với sự bực bội mà Avila mô tả. Một chủ xe Chevrolet Impala cho biết anh phải xoay vòi bơm nhiều lần mới có thể đổ thêm nhiên liệu, ngay cả khi xe gần hết xăng. Một người bình luận khác cho biết một chiếc Chevrolet Tahoe đời 2007 đã gặp sự cố tương tự khi tiếp nhiên liệu và hiện đang hiển thị mã lỗi P0455 (lỗi rò rỉ hệ thống EVAP lớn).

Các kỹ thuật viên khuyến cáo tài xế chỉ nên bơm nhiên liệu đến khi vòi tự động ngắt, không cố "ép đầy bình". Thói quen nhỏ này không giúp xe đi được xa hơn đáng kể nhưng có thể góp phần bảo vệ hệ thống EVAP, giảm nguy cơ hỏng hóc và tiết kiệm chi phí sửa chữa về lâu dài.

Theo Motor1

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