Đột quỵ vì thói quen hạ nhiệt

Sau nhiều giờ di chuyển ngoài trời dưới nền nhiệt cao vào giữa trưa, ông N.H.T (42 tuổi, Yên Hòa, Hà Nội) trở về nhà trong tình trạng mệt mỏi, nóng bức. Để "hạ nhiệt" nhanh, ông vào phòng điều hòa nhiệt độ thấp, rồi tắm ngay bằng nước lạnh.

Chỉ ít phút sau, người đàn ông này xuất hiện cơn đau đầu dữ dội, chóng mặt, tê nhẹ nửa mặt bên trái. Tay và chân cùng bên cũng yếu dần. Khi có thêm biểu hiện nói khó, gia đình lập tức đưa đi cấp cứu. Các bác sĩ xác định ông bị đột quỵ não do tắc nghẽn mạch máu não.

Thực tế trong những ngày nắng nóng, Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) cũng đã tiếp nhận một nữ bệnh nhân 48 tuổi ở Hà Nội trong tình trạng xuất huyết não thất nặng, hôn mê sâu với điểm Glasgow chỉ còn 5 điểm. Kết quả chụp chiếu cho thấy máu đã tràn ngập hệ thống não thất, đẩy người bệnh vào ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết.

Các bác sĩ đã tiến hành dẫn lưu não thất ra ngoài kết hợp điều trị tiêu sợi huyết. Sau những giờ phút căng thẳng, bệnh nhân dần vượt qua nguy kịch.

Trung tâm đột quỵ gia tăng người đột quỵ do nắng. Ảnh: P.T.

Tương tự, một trường hợp khác cũng được đưa đến Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu, đó là bà N.T.S (56 tuổi, trú tại Văn Chấn, Lào Cai). Trước đó, bà S. đi làm cỏ quế ngoài trời nắng. Nghĩ chỉ là mệt thông thường nên người phụ nữ vẫn tiếp tục làm việc và phơi thóc. Đến tối đau dữ dội như đau thấu lên não, sáng hôm sau thì nửa người bị tê dại nên gia đình đưa đến bệnh viện.

Còn ông N.T. (Đông Anh, Hà Nội) cấp cứu tại Trung tâm Đột quỵ cũng từng bị đột quỵ cách đây hơn một năm, bất ngờ xuất hiện các dấu hiệu tái phát trong đợt nắng nóng vừa qua.

Con gái bệnh nhân cho biết những ngày trước đó ông vẫn sinh hoạt bình thường. Tuy nhiên, đến giữa trưa, khi nhiệt độ tăng cao, ông bắt đầu mệt mỏi, đau đầu và chân tay run rẩy. May mắn được đưa đến bệnh viện kịp thời nên tình trạng hiện đã ổn định.

Nắng nóng kích hoạt đột quỵ

Theo ghi nhận của Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai, số lượng bệnh nhân nhập viện vì đột quỵ và các biến chứng liên quan đến bệnh lý nền đang có xu hướng gia tăng trong các đợt nắng nóng. Nhiều trường hợp nhập viện trong tình trạng nặng hoặc tái phát sau cơn đột quỵ cũ.

Bác sĩ Nguyễn Quốc Việt - Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai cho biết phần lớn bệnh nhân nhập viện thời gian gần đây thuộc nhóm có bệnh lý nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh tim mạch, rung nhĩ hoặc từng bị đột quỵ trước đó.

Bệnh nhân vào cấp cứu vì nắng nóng. Ảnh: P.T.

Theo bác sĩ Việt, một trong những yếu tố nguy hiểm là sự thay đổi nhiệt độ đột ngột. Việc đi từ môi trường nắng nóng vào phòng điều hòa quá lạnh hoặc ngược lại có thể khiến mạch máu co thắt nhanh, làm huyết áp tăng đột ngột.

Ở những người có sẵn bệnh lý tim mạch hoặc mạch máu não, tình trạng này có thể trở thành "ngòi nổ" kích hoạt cơn đột quỵ.

Để phòng đột quỵ, người lao động ngoài trời cần bổ sung đủ nước, nghỉ ngơi hợp lý và tránh làm việc liên tục dưới nắng trong thời gian dài.

Bên cạnh đó, cần hạn chế tối đa việc thay đổi nhiệt độ đột ngột như từ ngoài trời nắng vào phòng điều hòa lạnh sâu hoặc tắm nước lạnh ngay sau khi cơ thể đang ở trạng thái nóng bức.

Đối với người có bệnh nền như tăng huyết áp, tiểu đường, bệnh tim mạch hoặc tiền sử đột quỵ, việc tuân thủ điều trị. Khi xuất hiện các dấu hiệu như đau đầu dữ dội, méo miệng, nói khó, yếu liệt tay chân, tê bì một bên cơ thể hoặc rối loạn ý thức, người bệnh cần được đưa đến cơ sở y tế có khả năng điều trị đột quỵ trong thời gian sớm nhất.

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