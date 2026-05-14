Cơn đột quỵ lấy mất tương lai

Anh Nguyễn Quang Thắng (sinh năm 1984, Hà Nội) đã mất gần 5 năm của giai đoạn sung sức nhất cuộc đời chỉ vì một cơn đột quỵ - biến cố mà trước đó anh chưa từng nghĩ sẽ xảy ra với mình.

Tháng 5/2021, trong một ngày nắng nóng hầm hập đầu hè của Hà Nội, sau khi kết thúc ca làm buổi trưa, anh Thắng về nhà nghỉ ngơi. Từ trong phòng điều hòa, anh bước ra sân nghe điện thoại, mắt tối sầm, đau đầu dữ dội rồi ngã quỵ.

Người thân lập tức đưa anh Thắng vào cấp cứu. Tại bệnh viện, các bác sĩ chẩn đoán nam bệnh nhân bị đột quỵ, cần can thiệp khẩn cấp. Khi tỉnh lại, anh rơi vào trạng thái sốc nặng: Từ một người khỏe mạnh, nay tay chân mất cảm giác, gần như không thể cử động.

Khi nằm trên giường bệnh, anh mới bắt đầu tìm hiểu về căn bệnh đột quỵ và nhận ra những dấu hiệu cảnh báo đã xuất hiện từ trước nhưng bị bỏ qua.

Anh Thắng đánh mất 5 năm để trở lại cuộc sống sau cơn đột quỵ. Ảnh: P.Thúy.

Trước khi phát bệnh, anh Thắng duy trì lối sống thiếu lành mạnh: Hút thuốc, uống rượu bia, thường xuyên thức khuya. Trong khoảng một năm, anh từng nhiều lần bị đau đầu, thậm chí có lúc mất thị lực thoáng qua vài phút nhưng vẫn chủ quan. Sự chênh lệch nhiệt độ đột ngột khi di chuyển từ phòng lạnh ra ngoài trời nắng được cho là yếu tố kích hoạt cơn đột quỵ xảy ra.

Sau khi xuất viện, anh Thắng trở về nhà trong tình trạng gần như liệt nửa người. Mọi sinh hoạt cá nhân đều phụ thuộc vào cha mẹ già. Những ngày dài nằm bất động khiến anh rơi vào trạng thái chán nản, bi quan; cơ thể bắt đầu có dấu hiệu teo cơ.

Chứng kiến sự vất vả của bố mẹ, anh dần thay đổi suy nghĩ. “Tôi tự nhủ phải cố gắng để cứu mình”, anh nói. Sau khoảng 40 ngày nằm một chỗ, anh bắt đầu tìm hiểu các phương pháp phục hồi chức năng và tự tập luyện tại nhà.

Không có điều kiện theo các chương trình phục hồi chuyên sâu, anh Thắng kiên trì tập từng động tác nhỏ mỗi ngày. Ban đầu là những cử động rất nhẹ, sau đó tăng dần cường độ. Gần một tháng sau, anh có thể tự vịn để đứng và đi những bước đầu tiên. “Khi tay chân bắt đầu có cảm giác trở lại, tôi mừng phát khóc”, anh chia sẻ.

“Cơn đột quỵ đã lấy đi của tôi rất nhiều nhưng cũng khiến tôi học được cách trân trọng sức khỏe và thay đổi bản thân. Khi đã chạm đến ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết, người ta mới thực sự hiểu giá trị của việc được sống”, anh trải lòng.

Đầu tháng 5/2026, anh Thắng đánh dấu cột mốc đặc biệt là có thể tự đi làm sau 5 năm đột quỵ. Bạn bè đều chúc mừng còn anh chỉ lặng lẽ tự nhủ mình phải tiếp tục cố gắng, tự giữ gìn vốn quý sức khỏe.

Bảo vệ tài sản vô hình

Theo Tiến sĩ, bác sĩ Trần Chí Cường - Phó Chủ tịch Hội Can thiệp mạch thần kinh Việt Nam, trong guồng quay bận rộn của cuộc sống hiện đại, nhiều người mải mê với công việc, tài chính mà quên mất giá trị cốt lõi nhất chính là sức khỏe. Đây là “tài sản vô hình” nhưng lại quyết định trực tiếp đến chất lượng sống và tương lai của mỗi người.

Chia sẻ từ thực tế nghề nghiệp, ông cho biết những căn bệnh nguy hiểm như đột quỵ, tim mạch hay ung thư vẫn đang là các nguyên nhân gây tử vong hàng đầu. Đáng lo ngại, nhiều trường hợp xảy ra ở độ tuổi còn rất trẻ, để lại những mất mát lớn cho gia đình và xã hội. Tuy nhiên, điều quan trọng là phần lớn các nguy cơ hoàn toàn có thể phòng ngừa nếu được phát hiện và kiểm soát kịp thời.

Từ đó, TS Cường khuyến nghị mỗi người cần thay đổi tư duy, chuyển từ “chữa bệnh” sang “phòng bệnh”. Trọng tâm là duy trì lối sống lành mạnh: kiểm soát huyết áp, đường huyết, mỡ máu; không hút thuốc; hạn chế rượu bia; tập thể dục đều đặn và đặc biệt là khám sức khỏe định kỳ.

“Đừng chờ đến khi cơ thể lên tiếng mới bắt đầu quan tâm. Việc kiểm tra sức khỏe thường xuyên chính là cách đơn giản nhưng hiệu quả nhất để bảo vệ chính mình, ngay từ khi còn trẻ”, TS Cường nhấn mạnh.

