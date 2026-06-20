Hành động tự cứu mình

Ông N.V.H (53 tuổi, trú tại Bình Minh, Vĩnh Long) vẫn cảm thấy bình thường trước khi đi ngủ. Thế nhưng khoảng 4h, ông bất ngờ cảm thấy tay chân yếu đi. Nghĩ rằng đó là mệt mỏi thoáng qua, ông đổi tư thế nằm ngửa để theo dõi thêm.

Khoảng 10 phút sau, tình trạng không cải thiện. Nhờ thói quen đọc báo sức khỏe hằng ngày, ông chợt nghĩ đến nguy cơ đột quỵ. Ông lập tức lấy điện thoại gọi cho bạn và nhận ra giọng nói của mình bị ngọng, lưỡi cứng, khó phát âm.

Không cố gắng đi lại vì sợ té ngã, ông H. bình tĩnh gọi vợ và chờ hỗ trợ. Ít phút sau, người bạn đến đưa ông tới bệnh viện trong tình trạng liệt tay và chân trái.

Kết quả chụp MRI não cho thấy ông bị nhồi máu não cấp. Các bác sĩ nhanh chóng chỉ định điều trị bằng thuốc tiêu sợi huyết. Đến chiều cùng ngày, nam bệnh nhân tỉnh lại và nhận thấy tay chân đã cử động bình thường. Sau 3 ngày điều trị, ông hồi phục hoàn toàn và xuất viện.

Ông H. cho rằng mình may mắn thoát khỏi "cửa tử" nhờ nhận biết sớm các dấu hiệu đột quỵ, chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ và đến bệnh viện trong thời gian sớm nhất.

Tương tự, khoảng 15h ngày 6/6, ông L.V.H (quê Quảng Bình, hiện làm việc tại TPHCM) đang thi công nội thất tại một công trình ở trung tâm thành phố thì bất ngờ xuất hiện cơn chóng mặt dữ dội.

Bệnh nhân điều trị tại bệnh viện. Ảnh: BVCC.

Chỉ ít phút sau, tay chân bên trái của ông yếu dần, không thể tự đi lại. Nhận thấy tình trạng bất thường của mình giống như đột quỵ, bệnh nhân nhanh chóng nhờ một tài xế xe công nghệ đưa đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở 2 cấp cứu.

Khi nhập viện, người bệnh có biểu hiện yếu liệt nửa người trái. Thời điểm này cách lúc khởi phát triệu chứng khoảng 3 giờ, vẫn nằm trong "thời gian vàng" để điều trị tái thông mạch máu não bằng thuốc tiêu sợi huyết.

Ngay lập tức, ê-kíp Trung tâm Hồi sức Cấp cứu kích hoạt quy trình báo động đột quỵ. Chỉ sau 24 giờ điều trị, tình trạng của người bệnh cải thiện rõ rệt. Các triệu chứng yếu liệt gần như biến mất, khả năng vận động và giao tiếp phục hồi gần như hoàn toàn. Người bệnh tiếp tục được điều trị dự phòng kết hợp phục hồi chức năng để giảm nguy cơ tái phát.

Những bất thường cần đi viện ngay

Theo bác sĩ Huỳnh An Khang - Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở 2, đột quỵ não đang có xu hướng trẻ hóa. Những yếu tố nguy cơ thường gặp gồm tăng huyết áp, hút thuốc lá, rối loạn chuyển hóa, căng thẳng kéo dài và lối sống ít vận động.

"Đột quỵ là tình trạng cấp cứu tối khẩn. Việc nhận biết sớm các dấu hiệu như méo miệng, yếu liệt tay chân, nói khó hoặc đau đầu dữ dội đột ngột và đưa người bệnh đến bệnh viện trong giờ vàng có ý nghĩa quyết định đối với khả năng hồi phục", bác sĩ Khang nói.

Khi phát hiện các triệu chứng nghi ngờ, người bệnh cần đến cơ sở y tế có khả năng điều trị đột quỵ trong thời gian sớm nhất để tận dụng "thời gian vàng", nâng cao cơ hội cứu sống và hạn chế tối đa di chứng.

Để phòng ngừa đột quỵ, các chuyên gia khuyến cáo người dân cần kiểm soát tốt các bệnh lý nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn lipid máu; duy trì vận động thể lực tối thiểu 150 phút mỗi tuần; hạn chế căng thẳng kéo dài; đồng thời xây dựng chế độ ăn lành mạnh, tăng cường rau xanh, trái cây và các thực phẩm giàu vitamin, khoáng chất.

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