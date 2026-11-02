Truy bắt 2 phạm nhân trốn trại A2, phá đường dây giả giấy tờ, thu 670 con dấu, khởi tố người tát tài xế ở Hà Nội, mưa giông Nam Bộ là các tin tức thời sự đáng chú ý sáng 2/11/2026.

Hàng trăm cảnh sát vây ráp vùng núi hiểm trở, truy bắt 2 phạm nhân trốn trại A2

Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Bộ Công an cùng các lực lượng địa phương đang ráo riết truy bắt 2 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2 tại khu vực núi Hòn Dữ (xã Diên Lâm) và vùng giáp ranh như xã Tây Ninh Hòa.

Lực lượng chức năng đang chốt chặn, kiểm soát chặt chẽ các tuyến giao thông huyết mạch để ngăn chặn đối tượng tẩu thoát. Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước - Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo yêu cầu khẩn trương khống chế phạm nhân nhưng phải bảo đảm tuyệt đối an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ và nhân dân.

Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, tạm dừng các hoạt động đi rừng để đảm bảo an toàn.

2 phạm nhân Hồ Văn Tình, Lữ Văn Toàn

Đặc điểm nhận dạng 2 phạm nhân nguy hiểm:

Hồ Văn Tình: Cao ~1,68m, người gầy, da trắng, xăm kín ngực, tay và chân có xăm hoa văn. Khi trốn đội mũ đen, áo thun đỏ ngắn tay, quần đùi trắng đen, đi giày ba ta.

Lữ Văn Toàn: Người gầy, da trắng tái, chân phải có sẹo lồi do phẫu thuật gãy chân. Khi trốn mặc áo thun đen, quần thun đen dài, đeo ống tay chống nắng đen, đi giày ba ta trắng viền đỏ.

Cơ quan công an nhận định các đối tượng có thể mang theo vật sắc nhọn nguy hiểm, do đó người dân tuyệt đối không tự ý tiếp cận hay vây bắt mà cần báo ngay cho công an khi phát hiện. Mọi hành vi che giấu, tiếp tay sẽ bị xử lý nghiêm minh theo pháp luật.

Người đàn ông véo mũi, tát tài xế giữa đường ở Hà Nội bị khởi tố

Ngày 1/11, Công an xã Thuận An (TP Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Xuân Hưng (SN 1972, trú tại xã Thuận An) về tội Gây rối trật tự công cộng.

Đối tượng Lê Xuân Hưng. Ảnh: CACC

Trước đó, sáng 11/10, mạng xã hội lan truyền video ghi lại cảnh Hưng đi xe máy dừng lại chặn đầu ô tô trên đường Dương Đức Hiền, liên tục chửi bới, véo mũi và tát tài xế, gây cản trở giao thông và bức xúc trong dư luận.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Thuận An đã khẩn trương xác minh, làm rõ Lê Xuân Hưng là người trong clip. Tại cơ quan công an, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Triệt phá đường dây làm giả hàng chục nghìn giấy tờ, thu giữ hơn 670 con dấu

Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam 9 bị can trong đường dây sản xuất, tiêu thụ hàng chục nghìn giấy tờ giả do Hoàng Nhật Vũ (SN 1990) cầm đầu.

Các đối tượng trong đường dây bị bắt giữ. Ảnh: CA

Đường dây này hoạt động rất tinh vi, giao dịch qua Facebook, Telegram, Zalo bằng sim rác, thông tin ẩn danh và giao hàng qua ứng dụng Grab, Be. Nhóm đối tượng che giấu dòng tiền thu lợi bất chính hàng tỷ đồng bằng cách sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng mua trên mạng. Sau thời gian kiên trì điều tra, lực lượng chức năng đã phát hiện nơi ở của Vũ tại phường Dĩ An cũng chính là xưởng sản xuất. Khám xét khẩn cấp, công an thu giữ hơn 670 con dấu giả cùng nhiều máy móc chuyên dụng chế tạo bằng cấp, chứng chỉ, giấy đăng ký xe, giấy phép lái xe...

Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đang mở rộng điều tra vụ án, đồng thời kêu gọi những người từng mua, sử dụng giấy tờ giả từ đường dây này sớm ra trình báo để hưởng khoan hồng.

Thời tiết TPHCM và Nam Bộ 10 ngày tới: Mưa giông liên tiếp vào chiều tối

Theo tin tức từ Phòng Dự báo - Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, trong 10 ngày tới, TPHCM và Nam Bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của nhiễu động gió Đông trên cao, thời tiết phổ biến ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa giông rải rác (cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to). Riêng khu vực ven biển phía Đông có mưa sớm từ giữa trưa, tâm mưa tập trung tại TPHCM, Lâm Đồng, Đồng Nai, Tây Ninh, An Giang và Cà Mau.

Hình thái thời tiết này duy trì đến hết ngày 7/11. Từ ngày 8/11, mưa giông giảm rõ rệt cả về diện lẫn lượng, nắng sẽ gia tăng cường độ, người dân cần đề phòng nắng gắt vào giữa trưa khi di chuyển ngoài trời.