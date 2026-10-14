El Nino có thể khiến Nam Bộ xuất hiện nắng nóng bất thường; truy nã giám đốc bị cáo buộc chiếm đoạt 24 tỷ đồng; diễn biến vụ tai nạn khiến nữ sinh ở Vĩnh Long tử vong... là các tin tức thời sự đáng chú ý sáng ngày 14/10/2026.

El Nino rất mạnh: Mùa mưa kết thúc sớm, TPHCM và Nam Bộ nắng nóng bất thường

Mùa mưa ở TPHCM năm nay kết thúc sớm. Ảnh: Nguyễn Huế

Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ, thời tiết khu vực Nam Bộ dự báo thời tiết cuối năm 2026 và đầu năm 2027 chịu ảnh hưởng lớn từ hiện tượng El Nino. Mùa mưa khu vực Nam Bộ có khả năng kết thúc sớm vào nửa đầu tháng 11/2026.

Trong 3 tháng tới, tổng lượng mưa tại đây sẽ thấp hơn trung bình nhiều năm từ 5-20%, riêng Tây Ninh, TPHCM và Lâm Đồng đối mặt nguy cơ thiếu hụt nghiêm trọng. Đồng thời, nhiệt độ trung bình tại Nam Bộ dự báo cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5-1 độ C. Dự báo này giúp người dân và cơ quan chức năng chủ động ứng phó, điều tiết nguồn nước hiệu quả cho mùa khô.

Gia đình tài xế tông tử vong nữ sinh ở Vĩnh Long không đồng ý bồi thường 1,5 tỷ đồng

Bị cáo Bảo Trung tại toà

Ngày 13/10, TAND khu vực 4 - Vĩnh Long mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung (34 tuổi) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Bị cáo Trung là tài xế lái xe tải gây tai nạn khiến nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân (SN 2010) tử vong vào ngày 4/9/2024. Tại tòa, bị cáo khai không nhớ diễn biến vụ việc và tỏ ra lúng túng khi mô tả độ tuổi của nạn nhân.

Đại diện gia đình bị hại bày tỏ xót xa trước sự ra đi của nữ sinh, đồng thời yêu cầu Hội đồng xét xử phân xử đúng người, đúng tội. Phía gia đình nạn nhân cùng luật sư bảo vệ quyền lợi đã đề nghị bị cáo bồi thường thiệt hại dân sự tổng số tiền hơn 1,585 tỷ đồng. Tuy nhiên, bị cáo Bảo Trung và mẹ đẻ đều tuyên bố không đồng ý với mức bồi thường này và đề nghị Tòa án xem xét, giải quyết theo đúng quy định pháp luật.

Vụ tranh chấp khối tài sản nghìn tỷ: Bác sĩ Chiêm Quốc Thái và vợ cũ cùng kháng cáo

Bác sĩ Chiêm Quốc Thái tại phiên sơ thẩm. Ảnh: TP

Sau khi TAND khu vực 2 - TPHCM tuyên án sơ thẩm buộc ông Chiêm Quốc Thái trả bà Vũ Thụy Hồng Ngọc hơn 743 triệu đồng và buộc bà Ngọc hoàn trả ông Thái 301.000 USD, cả hai bên đều nộp đơn kháng cáo.

Bà Ngọc kháng cáo toàn bộ bản án vì cho rằng quyết định của tòa sơ thẩm thiếu khách quan, xâm phạm quyền lợi hợp pháp của bà. Bà đề nghị cấp phúc thẩm chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện và bác bỏ phản tố từ phía ông Thái.

Trong khi đó, ông Thái kháng cáo một phần bản án, đề nghị tòa buộc bà Ngọc bồi thường 8 tỷ đồng thiệt hại thực tế. Ông Thái giải thích đây là số tiền ông phải đền bù cho đối tác do bà Ngọc yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời không đúng lên tài sản riêng của ông, làm gián đoạn hợp đồng chuyển nhượng nhà đất.

Truy nã đặc biệt một giám đốc ở TPHCM vụ chiếm đoạt hơn 24 tỷ đồng

Đối tượng truy nã đặc biệt Trần Văn Xuân. Ảnh: CA

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã phát lệnh truy nã đặc biệt đối với bị can Trần Văn Xuân (SN 1994, Giám đốc Công ty TNHH TVX Group) về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Theo hồ sơ vụ án, trong năm 2022, Trần Văn Xuân cùng Hoàng Trọng Vỹ thành lập công ty, mua thông tin thẻ tín dụng và chỉ đạo nhân viên gọi điện lừa đảo rút tiền mặt từ thẻ. Nhóm đối tượng này đã thực hiện thành công 7.012 giao dịch, chiếm đoạt hơn 24,2 tỷ đồng của 210 nạn nhân.

Tháng 2/2026, TAND TPHCM đã xét xử 31 bị cáo liên quan, tuyên phạt Hoàng Trọng Vỹ 16 năm tù và các đồng phạm từ 2 năm tù treo đến 14 năm tù. Do đối tượng cầm đầu Trần Văn Xuân đã bỏ trốn, cơ quan chức năng thông báo bất kỳ người nào cũng có quyền bắt giữ và giải ngay đối tượng đến cơ quan công an gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng, đề nghị báo ngay cho Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03), Công an TPHCM (số 14 đường Đoàn Như Hài, phường Xóm Chiếu, TPHCM), gặp điều tra viên Trần Thế Anh qua số điện thoại: 0989.262.636.

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây được chạy tối đa 120km/h, rõ khoảng cách an toàn

Cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây quy định tốc độ tối đa 120km/h và khoảng cách an toàn giữa các xe. Ảnh: Hoàng Anh.

Cục Đường bộ Việt Nam ban hành quyết định phê duyệt phương án tổ chức giao thông chính thức trên tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây dài 99km. Theo quy định mới, phương tiện lưu thông trên hai làn xe được chạy với tốc độ tối đa 120km/h. Cụ thể, làn số 1 sát dải phân cách giữa quy định tốc độ tối thiểu 80km/h, còn làn số 2 cạnh làn dừng khẩn cấp quy định tốc độ tối thiểu 60km/h. Tại các nút giao chuyển tiếp, đơn vị quản lý có trách nhiệm bố trí biển báo giảm tốc phù hợp.

Phương án mới cũng quy định rõ khoảng cách an toàn tối thiểu: xe chạy tốc độ trên 100-120km/h phải giữ khoảng cách 100m, tốc độ trên 80-100km/h là 70m, tốc độ trên 60-80km/h là 55m và tốc độ 60km/h là 35m. Tài xế cần tuân thủ nghiêm ngặt tốc độ và khoảng cách an toàn để tránh va chạm.

Trên đây là những tin tức đáng chú ý sáng ngày 14/10/2026, từ diễn biến El Nino gây nắng nóng bất thường ở Nam Bộ, vụ truy nã đặc biệt giám đốc chiếm đoạt hơn 24 tỷ đồng, đến các vụ việc đang được dư luận quan tâm. VietnamNet sẽ tiếp tục cập nhật diễn biến mới nhất của các sự kiện trong các bản tin tiếp theo. Mời độc giả đón đọc.