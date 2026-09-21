Tàu chở hơn 174.000 tấn quặng sắt gặp sự cố ở vùng biển Quảng Ngãi

Tàu Merchant Mariner gặp sự cố trên vùng biển Quảng Ngãi. Ảnh: C.V

Tàu Merchant Mariner chở hơn 174.000 tấn quặng sắt gặp sự cố trên đường vào cảng Dung Quất (Quảng Ngãi).

Ngày 20/9, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi đang phối hợp Bộ đội Biên phòng tỉnh và các cơ quan chức năng theo dõi, xử lý sự cố của tàu Merchant Mariner tại khu vực Dung Quất. Tàu rời cảng Teluk Rubiah (Malaysia) ngày 13/9, chở 174.614 tấn quặng sắt về Dung Quất.

Chiều 18/9, khi còn cách khu neo Dung Quất khoảng 15 hải lý, tàu được phát hiện có nước tràn vào các két nước dằn mạn trái số 4, 5 và 6.

Sau đó, tàu vào neo tại khu vực Dung Quất. Thuyền trưởng tiếp tục kiểm tra lượng nước trong các két nước dằn, hố la canh và những khoang liên quan.

Đáng chú ý, mớn nước của tàu có dấu hiệu tăng. Lúc 18h45 ngày 18/9, mớn nước phía trước là 18,87m, giữa tàu 19,28m và phía sau 19,69m.

Lực lượng biên phòng nhận định tàu có thể đã va vào bãi đá ngầm, khiến một số vị trí ở đáy tàu gặp sự cố và nước tràn vào bên trong. Nguyên nhân cụ thể vẫn đang được kiểm tra, làm rõ.

Vinh hứng trận mưa kỷ lục trong hơn 40 năm, hệ thống thoát nước ứng phó ra sao?

Đại lộ Vinh - Cửa Lò, một trong những điểm ngập sâu trong trận mưa kéo dài. Ảnh: T.T

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ 7h đến 15h ngày 19/9, trạm Vinh (Nghệ An) ghi nhận lượng mưa 399mm, vượt kỷ lục lượng mưa trong tháng 9 từng được ghi nhận năm 1985.

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Hoàng Quốc Trường, Giám đốc Ban Quản lý bảo trì đường bộ Nghệ An, cho biết trong đợt mưa lớn ngày 19/9, đơn vị tập trung vận hành hết công suất 3 trạm bơm Bến Thủy, Cầu Đen (phường Trường Vinh) và Cửa Nam (phường Thành Vinh). Theo thiết kế, mỗi trạm có công suất bình quân khoảng 20.000m³/giờ.

Tuy nhiên, lượng mưa gần 400mm trong thời gian ngắn đã vượt khả năng đáp ứng của hệ thống thoát nước đô thị. Một số tuyến đường như Phan Bội Châu, Nguyễn Thái Học, Hồng Bàng vẫn xảy ra ngập sâu. Trong đó, đại lộ Vinh - Cửa Lò, đoạn từ đường 3/2 đến khu vực nút giao Quán Bàu, là một trong những điểm ngập nặng.

Để hỗ trợ tiêu úng tại các vị trí xung yếu, ngoài hệ thống trạm bơm cố định, địa phương đã huy động thêm 3 máy bơm dã chiến, công suất gần 600m³/giờ. Riêng khu vực đại lộ Vinh - Cửa Lò được bố trí 2 máy bơm.

Tìm thấy thi thể thiếu niên 15 tuổi trong bụi sậy ở xã An Phú (An Giang)

Rất đông người dân tập trung theo dõi vụ việc. Ảnh: KL

Danh tính nạn nhân được xác định là em N.T.P. (15 tuổi, ở phường Châu Đốc).

Trước đó, chiều 19/9, Công an xã An Phú phối hợp lực lượng Đồn Biên phòng cửa khẩu Vĩnh Hội Đông và người dân trục vớt thi thể em P.

Hai em Tr.M.G.Th. (16 tuổi) và B.Đ.H.N. (16 tuổi, cùng ở phường Châu Đốc) đi cùng em P. cho hay, khoảng 16h ngày 19/9, cả ba rủ nhau đến khu vực cầu Bản (ấp Vĩnh An, xã An Phú) tắm sông. Khoảng 15 phút sau, trong lúc đang tắm, N. không thấy P. tắm cùng nên thông báo cho Th. biết.

Sau đó, Th. và N. hô hoán, gọi người dân trợ giúp và trình báo công an. Khoảng 2 giờ sau, thi thể em P. được phát hiện tại bụi sậy cách cầu Bản 20m.

Kho chứa vải vụn ở An Giang bốc cháy dữ dội

Khói đen bốc cao. Ảnh: NDCC

Khoảng 6h ngày 20/9, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà kho thuộc chi nhánh Công ty TNHH MTV A.N. ở ấp Phú Hòa 2, xã An Châu, tỉnh An Giang.

Theo lãnh đạo UBND xã An Châu, vụ hỏa hoạn không ghi nhận thương vong về người. Tuy nhiên, nhà kho và nhiều tài sản bên trong đã bị thiêu rụi.