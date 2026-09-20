Lật xe đầu kéo, thùng hàng đổ xuống nhà dân, 3 người tử vong

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo Cao Bằng

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h30 ngày 18/9, xe đầu kéo biển số 29F-046.91 kéo theo rơ moóc 29R-531.09 lưu thông theo hướng xã Phục Hòa - xã Thạch An. Xe do ông Nguyễn Khánh T. (SN 1980, trú xã Quốc Oai, Hà Nội) điều khiển. Trên xe còn có ông Phan Tuấn N. (SN 1981, trú tại Hà Nội).

Khi đến Km76+350 Quốc lộ 4A, thuộc xóm Nà Danh, xã Thạch An, xe đầu kéo bị lật. Hàng hóa trên xe đổ xuống khu vực nhà ông Nông Thanh T. (SN 1968, trú xã Thạch An).

Vụ tai nạn khiến ông T. cùng tài xế Nguyễn Khánh T. và ông Phan Tuấn N. tử vong tại chỗ. Sau tai nạn, UBND xã Thạch An phối hợp Công an xã và các lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường, huy động máy móc cứu nạn, cứu hộ và bảo đảm giao thông qua khu vực. Đến khoảng 20h50 cùng ngày, thi thể 3 nạn nhân được đưa ra khỏi hiện trường.

Hai người mắc kẹt trong cống ở Hà Nội

Khu vực 2 người mắc kẹt. Ảnh: CACC

Công an TP Hà Nội cho biết khoảng 16h09 ngày 18/9, Đội CC&CNCH khu vực số 14, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH nhận tin báo có người mắc kẹt tại khu vực cống Chèm, đường Liên Mạc, phường Đông Ngạc, TP Hà Nội.

Trong điều kiện cứu hộ khó khăn, cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC&CNCH khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tìm cách tiếp cận và đưa những người mắc kẹt ra khỏi khu vực nguy hiểm. Đến khoảng 17h cùng ngày, các nạn nhân được đưa ra an toàn, sức khỏe ổn định.

Đối tượng sát hại 3 người ở Đồng Nai khai định ra tay với người yêu tại rừng tràm

Trong quá trình điều tra, Nguyễn Đức Anh khai từng đe dọa, ép người yêu ra rừng tràm để sát hại. Ảnh: CACC

Viện KSND TP Đồng Nai đã hoàn tất cáo trạng, ra quyết định truy tố đối với Nguyễn Đức Anh (SN 2005, quê Ninh Bình, tạm trú phường Hố Nai, TP Đồng Nai) về các tội “Giết người” theo Khoản 1, Điều 123 và tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” theo Khoản 1, Điều 304 Bộ luật hình sự.

Đến nay, các cơ quan tố tụng đã làm rõ toàn bộ các tình tiết phạm tội do Nguyễn Đức Anh thực hiện, sát hại 3 người trong một gia đình ở ấp Bùi Chu, xã Bình Minh vào rạng sáng 3/9.

Quá trình điều tra, Nguyễn Đức Anh khai, khi Đ.T.P.A. nói lời chia tay, đối tượng này có ý định ra tay sát hại.

Cụ thể, ngày 29/8 Đức Anh mang theo dao tìm đến tận nhà để đe doạ, buộc P.A. lên xe để chở đến khu vực rừng tràm thuộc phường Trị An. Tại đây, Đức Anh rút dao đe doạ và có ý định giết P.A. Tuy nhiên, P.A. van xin, đề nghị Đức Anh cho cả hai thêm cơ hội, thêm thời gian để hàn gắn.

Vì vậy, Đức Anh tạm thời dừng ý định. Tuy nhiên sau đó P.A. vẫn muốn chia tay và im lặng. Chỉ 5 ngày sau, Đức Anh tiếp tục thực hiện kế hoạch giết người yêu trả thù tình. Lần này, hắn đã gây ra cái chết cho 3 mẹ con vô tội, là hàng xóm của gia đình P.A.

Nam sinh viên chạy xe ôm công nghệ rồi mất tích ở TPHCM

Gia đình đang tìm kiếm nam sinh Phan Văn Khải sau khi em mất tích. Ảnh: Gia đình cung cấp

Phan Văn Khải, 21 tuổi, sinh viên năm cuối một trường đại học ở TPHCM, mất liên lạc sau khi rời phòng trọ để chạy xe ôm công nghệ hôm 16/7.

Khoảng 14h ngày 16/7, Khải mặc áo xe ôm công nghệ, rời phòng trọ và nói với anh trai sẽ chạy xe về hướng TP Thủ Đức cũ. Đến tối, không thấy em trở về, anh Đức gọi điện, nhắn tin nhưng không liên lạc được.

Khải cao khoảng 1,8m, nặng 80kg. Khi rời phòng trọ, nam sinh mặc quần tây xám, áo xe ôm công nghệ Be, đi xe Yamaha Sirius màu xanh, biển số 85B1-630.18.

Gia đình mong người dân nếu có thông tin về Khải hoặc nhìn thấy nam sinh, phương tiện trên liên hệ anh Phan Hồng Đức qua số điện thoại 0824.063.781 hoặc cơ quan công an gần nhất.