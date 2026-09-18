Sạt lở đất vùi lấp một gia đình, 3 người tử vong

Ngày 17/9, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo xã Đà Bắc xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ sạt lở đất đá làm 3 người tử vong.

Theo đó, rạng sáng ngày 17/9, tại nhà ông Xa Văn D. (SN 1975, ở thôn Tú Lý, xã Đà Bắc) xảy ra vụ sạt lở taluy. Thời điểm này, khoảng 40m³ đất đá tràn vào nhà, làm sập hai phòng ngủ và vùi lấp ba người trong gia đình.

Vụ sạt lở đất đã vùi lấp 3 người trong một gia đình. Ảnh: V.H

Ngay khi nhận được tin tức, lãnh đạo xã cùng các đơn vị chức năng đã có mặt tại hiện trường để chỉ huy công tác tìm kiếm, cứu nạn. Khoảng 100 cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an cùng 2 máy xúc được huy động, khẩn trương triển khai tìm kiếm nạn nhân.

Đến 10h30 cùng ngày, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy 3 nạn nhân, tất cả đều đã tử vong. Danh tính các nạn nhân gồm: ông Xa Văn D., bà Đinh Thị H. (SN 1979, vợ ông D.) và bà Xa Thị C. (SN 1947, cô ruột ông D.).

Vỡ bờ kênh ở Thanh Hóa, nước tràn gây ảnh hưởng 700ha đồng ruộng

Trao đổi với VietNamNet, ông Nguyễn Xuân Dũng, Bí thư xã Tống Sơn (Thanh Hóa) cho biết, khoảng 12h30 ngày 17/9, trên địa bàn xã xảy ra sự cố vỡ bờ kênh T2 tại khu vực Rú Khép, thôn Đô Mỹ.

Theo ông Dũng, những ngày qua, do mưa lớn, nước sông Hoạt dâng cao, một số đoạn kênh T2 đã bị tràn. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng gia cố, đồng thời chủ động xả tràn về phía đồng để giảm áp lực nước.

Đoạn kênh T2 bị vỡ. Ảnh: CTV

Tuy nhiên, đến trưa nay, nước lũ đổ về quá lớn. Để ngăn nước sông tràn ngược, địa phương buộc phải đóng cống kênh T2. Khi cống đóng, áp lực nước tăng cao, dẫn đến bờ kênh bị vỡ.

Cũng theo ông Dũng, ngay sau khi sự cố xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để nắm tình hình. Do nước sông Hoạt đang dâng cao nên việc gia cố tại vị trí vỡ bờ không còn khả thi.

TPHCM và Nam Bộ bước vào đợt mưa lớn diện rộng

Trong khi mưa lớn ở miền Bắc bắt đầu có xu hướng giảm, Nam Bộ lại chuẩn bị bước vào một đợt mưa diện rộng đáng chú ý.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ, từ ngày 18-24/9, dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với áp thấp dịch chuyển xuống phía Nam sẽ tác động trực tiếp đến Nam Bộ, khiến mưa giông gia tăng mạnh.

TPHCM bắt đầu bước vào đợt mưa lớn diện rộng. Ảnh: Phước Sáng

Dự báo viên Kiều Thị Thúy cho biết rãnh áp thấp có trục qua khu vực Bắc Trung Bộ đang có xu hướng dịch chuyển xuống phía Nam và mạnh lên thành dải hội tụ nhiệt đới.

Từ ngày 18-24/9, dải hội tụ này được dự báo nằm ở vị trí khá thấp, đi ngang qua Nam Biển Đông và Nam Bộ, tạo điều kiện khiến mưa giông gia tăng trên diện rộng.

Trong những ngày tới, thời tiết Nam Bộ chủ yếu nhiều mây, ngày có nắng yếu gián đoạn. Mưa giông có xu hướng xuất hiện sớm hơn, thậm chí có ngày mưa từ buổi sáng.

Đáng chú ý, từ trưa đến chiều và tối là thời điểm mưa diễn ra mạnh và trên diện rộng, phổ biến mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Hà Nội và 8 tỉnh miền Bắc còn mưa lớn dồn dập trước khi ngớt

Hà Nội và nhiều tỉnh miền Bắc còn xuất hiện mưa lớn trong đêm nay và sáng mai, nguy cơ ngập úng. Ảnh: Phạm Hải

Mưa lớn ở Bắc Bộ tiếp tục dồn dập từ đêm 17 đến sáng 18/9, sau đó giảm dần và có xu hướng mở rộng xuống Trung Bộ, dịch chuyển về phía Nam.

Theo dự báo viên Phạm Phương Chi, do ảnh hưởng của áp cao cận nhiệt đới lấn sang phía Tây gây hội tụ mạnh, trung du và đồng bằng Bắc Bộ tiếp tục mưa lớn. Hà Nội, Ninh Bình, Hưng Yên, Bắc Ninh, Phú Thọ và phía Nam Lào Cai, Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên có lượng mưa 40-80mm, có nơi trên 150mm.

Vụ thi thể ở vòng xoay Phú Cường: Bắt giữ nghi phạm trộm xe máy của nạn nhân

Công an khám nghiệm hiện trường vụ việc. Ảnh: KL

Liên quan vụ thi thể nam thanh niên tại vòng xoay Phú Cường (phường Rạch Giá, An Giang), công an xác định nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông, sau đó xe máy bị 2 đối tượng lấy trộm.

Danh tính nạn nhân là anh P.H.L. (20 tuổi, quê ở Tri Tôn, xã Hòn Đất, tỉnh An Giang), khoảng 3h53 ngày 15/9, nạn nhân chạy xe máy đến ngã tư đường 3 Tháng 2 - Phan Thị Ràng, do không làm chủ được tay lái đã tông vào vòng xoay thuộc khu đô thị lấn biển Phú Cường và tử vong do chấn thương sọ não.

Đến khoảng 4h10 cùng ngày, có hai đối tượng đến lấy xe rời đi. Qua truy xét, lực lượng công an đã bắt một nghi phạm ngày 16/9, thu hồi tang vật là chiếc xe máy Honda Air Blade màu đen tại xã Bình An, cách hiện trường khoảng 15km và đang truy xét đối tượng còn lại và tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.