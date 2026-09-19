Tìm thấy thi thể nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Nơi phát hiện thi thể nam sinh viên.

Khoảng 11h30 ngày 18/9, sau nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể nam sinh viên tại miệng cống cầu Mỏ, phố Viên, phường Đông Ngạc, TP Hà Nội. Đây là vị trí thoát nước từ khu vực nam sinh viên mất tích ra sông Nhuệ.

Trước đó, khoảng 10h ngày 17/9, tại khu vực cuối phố Viên, hướng vào khu B, Trường đại học Mỏ - Địa chất, người dân phát hiện một xe máy cũ kiểu dáng Honda Wave, màu xanh đen, biển số 18F5-55xx nằm trên miệng cống thoát nước nhưng không thấy chủ xe.

Sau khi nhận được tin tức, tối 17/9, Công an phường Đông Ngạc (TP Hà Nội) phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức tìm kiếm chủ xe là một nam sinh viên.

Nghi nam sinh này mất liên lạc sau khi bị rơi xuống cống, hai thợ lặn mang theo bình oxy chuyên dụng đã xuống cống thoát nước để tìm kiếm.

Vụ người thân kéo đến bệnh viện: Bắt khẩn cấp bố của cô gái mang thai giả

Cơ quan công an bắt khẩn cấp Nguyễn Khắc Hồng (50 tuổi, trú tại xã Tam Dương). Ảnh: CACC

Ngày 18/9, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, cơ quan công an đã bắt khẩn cấp Nguyễn Khắc Hồng (50 tuổi, trú xã Tam Dương, Phú Thọ) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng tại Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt (phường Vĩnh Phúc).

Theo cơ quan công an, khoảng 15h45 ngày 17/9, một nhóm khoảng 10 người đến bệnh viện này, quay video, livestream, to tiếng, chửi bới, gây mất trật tự và làm đình trệ hoạt động khám chữa bệnh.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, vụ việc xuất phát từ thông tin N.T.N.A. (27 tuổi, con gái ông Hồng) nói với người thân rằng mình mang thai.

Ngày 17/9, gia đình đưa A. đến bệnh viện tuyến trung ương kiểm tra, kết quả xác định cô không mang thai. Tuy nhiên, A. nói với gia đình rằng trước đó một ngày, cô đến khám tại Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt và được bác sĩ thông báo thai bị dị tật, phải bỏ.

Tin lời con gái, Nguyễn Khắc Hồng cùng người nhà đến bệnh viện này và sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để livestream.

Phát hiện xương người trong ô tô dưới kênh

Chiếc ô tô bán tải được phát hiện dưới lòng kênh Chẹt Sậy. Ảnh: MXH

Ngày 18/9, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương xác minh, điều tra, làm rõ vụ phát hiện xương người trong ô tô dưới lòng kênh.

Theo Công an tỉnh Vĩnh Long, trước đó, khoảng 12h15 ngày 17/9, Công an phường Phú Tân tiếp nhận tin báo của người dân về việc phát hiện một ô tô bán tải nằm dưới lòng kênh Chẹt Sậy, thuộc khu phố Phước Thạnh.

Công an phường Phú Tân phối hợp trục vớt phương tiện, xác định xe mang biển kiểm soát 51C-383.51.

Qua tra cứu, ô tô trên do một công ty tại TPHCM đứng tên. Kiểm tra bên trong xe, lực lượng chức năng phát hiện một số xương người, đồ dùng cá nhân và giấy tờ mang tên L.H.T. (SN 1981), đăng ký thường trú tại xã Hành Trung, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi (cũ).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương xác minh, điều tra, làm rõ vụ việc.