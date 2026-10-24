Giám đốc Công ty HTC Trần Văn Thành bị khởi tố; biệt thự hơn 202 tỷ đồng cùng 3 bất động sản đắc địa của bà Trương Mỹ Lan 'ế khách',... là các tin tức thời sự đáng chú ý sáng 24/10/2026.

Khởi tố giám đốc công ty HTC Trần Văn Thành

Ngày 23/10, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Thành về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”.

Cơ quan CSĐT đọc quyết định khởi tố đối với Trần Văn Thành. Ảnh: CACC

Theo tài liệu điều tra, tháng 1/2026, UBND xã Hoàng Cương cấp giấy xác nhận thu hồi khoáng sản phát sinh từ hoạt động cải tạo đất tại khu 1 Ninh Dân, do Công ty TNHH HTC Phú Thọ thực hiện.

Theo giấy xác nhận, doanh nghiệp được thu hồi 3.356m³ đất trên diện tích 577m², tương đương hơn 4.329m³ đất sau khi quy đổi theo hệ số giãn nở. Toàn bộ số đất này được vận chuyển đến dự án xây dựng khu đấu giá kỹ thuật hạ tầng Nam sân bay giai đoạn 3, thuộc phường Âu Cơ.

Tuy nhiên, từ tháng 3/2026, trong quá trình thi công, Trần Văn Thành bị cáo buộc đã chỉ đạo công nhân sử dụng máy móc, phương tiện khai thác đất vượt phạm vi và khối lượng được cơ quan chức năng xác nhận.

Kết quả điều tra xác định, doanh nghiệp đã khai thác trái phép hơn 9.038m³ đất san lấp trên diện tích hơn 2.134m², liên quan đến 5 thửa đất tại khu vực trên.

Chú ruột xót xa nhìn gần 8 tấn sầu riêng lần đầu cho trái bị cháu trai 'bức tử'

Ngày 23/10, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Công an xã Phú Hựu đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự điều tra Phạm Hữu Nghĩa (33 tuổi, ngụ ấp An Hòa, xã Phú Hựu) về hành vi Hủy hoại tài sản, với thiệt hại ban đầu ước tính hơn 500 triệu đồng.

Theo tin tức ban đầu, ngày 13/10, Công an xã Phú Hựu tiếp nhận trình báo của ông P.V.P. (61 tuổi, ngụ ấp An Hòa) về việc vườn sầu riêng của gia đình bị người khác phun thuốc làm trái trên 110 cây bị nám vỏ, sau đó rụng dần.

Công an xã Phú Hựu đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh và Viện KSND khu vực 8 tiến hành khám nghiệm hiện trường, xác minh và rà soát các đối tượng nghi vấn.

Sầu riêng bị nám vỏ, rụng hàng loạt, chất thành đống trong vườn của ông P. sau khi bị phun thuốc diệt cỏ. Ảnh: Công an Đồng Tháp

Công an sau đó mời Phạm Hữu Nghĩa (cháu ruột ông P.), đến làm việc.

Theo cơ quan công an, Nghĩa thừa nhận do mâu thuẫn với ông P. trong việc sử dụng chung cống ngăn nước vào vườn nên khoảng 20-22h ngày 11/10, người này đã pha 3 bình thuốc diệt cỏ, phun lên trái của 110 cây sầu riêng trong vườn nhà ông P.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định số sầu riêng bị thiệt hại gồm 6.940kg giống Thái và 822kg giống Ri6.

Biệt thự hơn 202 tỷ đồng của bà Trương Mỹ Lan 'ế khách'

Ngày 23/10, Thi hành án dân sự TPHCM tổ chức đấu giá 4 bất động sản liên quan đến bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát).

Bà Trương Mỹ Lan. Ảnh: Nguyễn Huế

Tổng giá khởi điểm của 3 tài sản đầu tiên là hơn 334 tỷ đồng. Trong đó, căn biệt thự trên đường Nguyễn Thị Diệu, phường Xuân Hòa, quận 3 cũ, có giá khởi điểm hơn 202,5 tỷ đồng. Biệt thự được xây dựng trên khu đất gần 300m², diện tích xây dựng 164m².

Tài sản thứ hai là nhà đất tại số 142 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa, có giá khởi điểm hơn 94 tỷ đồng. Khu đất rộng 115,9m², mục đích sử dụng là đất ở đô thị.

Tài sản thứ ba là 3 căn hộ tại tầng 2, địa chỉ số 25 Đồng Khởi, phường Sài Gòn, có giá khởi điểm hơn 41 tỷ đồng.

Tài sản thứ 4 là nhà đất tại số 151 Đồng Khởi, phường Sài Gòn, có giá khởi điểm hơn 37,3 tỷ đồng.

Tuy nhiên, cả 4 tài sản này đều không có người đăng ký tham gia đấu giá. Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 52 Luật Đấu giá tài sản, khi hết thời hạn đăng ký mà không có người đăng ký tham gia đấu giá thì cuộc đấu giá không thành.