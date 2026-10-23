Thời tiết cuối tuần 24-25/10 trên cả nước chủ yếu ít mưa, ngày nắng, nhiệt độ phổ biến 31-34 độ. Bão Champi di chuyển hướng Bắc, không ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam.

XEM VIDEO:

Chiều tối 23/10, dự báo viên Phạm Thị Phương Chi, Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cập nhật diễn biến bão Champi và thời tiết hai ngày cuối tuần (24-25/10).

Theo đó, bão Champi đang áp sát đảo Đài Loan (Trung Quốc). Trong những giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, sau đó đổi hướng lên phía Bắc.

Với quỹ đạo này, bão Champi không có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam. Tuy nhiên, hoàn lưu bão có thể khiến vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh.

Người điều khiển và chủ tàu cần theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết, đồng thời chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh để bảo đảm an toàn.

Cả nước nắng oi ban ngày, miền Tây Nam Bộ có mưa giông

Đáng lưu ý, dự báo viên Phương Chi cho biết, trong hai ngày cuối tuần 24-25/10, thời tiết hầu khắp cả nước ít mưa, ban ngày có nắng.

Thời tiết miền Bắc tiếp tục nắng mạnh. Ảnh: Hoàng Minh

Nhiệt độ cao nhất trên các khu vực phổ biến 31-34 độ, khiến thời tiết có lúc oi bức; về đêm và sáng sớm, nhiệt độ giảm, phổ biến 23-26 độ.

Tại khu vực miền Tây Nam Bộ, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 5-8 độ vĩ Bắc, mưa giông có thể xuất hiện rải rác, tập trung vào chiều và tối 24/10. Sang ngày 25/10, mưa giảm nhanh, chỉ còn xảy ra cục bộ ở một vài nơi.

Theo dự báo viên, nhìn chung, thời tiết cuối tuần tương đối thuận lợi cho các hoạt động vui chơi, nghỉ ngơi ngoài trời. Tuy nhiên, người dân vẫn nên hạn chế ở lâu dưới nắng vào thời điểm nhiệt độ cao, đồng thời sử dụng mũ, áo chống nắng và kem chống nắng khi ra ngoài.

Người dân tại khu vực Nam Bộ cũng cần đề phòng sét, gió giật mạnh và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm có thể xảy ra trong cơn giông.