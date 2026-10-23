Căn biệt thự có giá khởi điểm hơn 202,5 tỷ đồng cùng 3 bất động sản ở vị trí “vàng” của bà Trương Mỹ Lan được đưa ra đấu giá. Tuy nhiên, cả 4 bất động sản này đều không có người đăng ký tham gia.

Ngày 23/10, Thi hành án dân sự TPHCM tổ chức đấu giá 4 bất động sản liên quan đến bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát).

Tổng giá khởi điểm của 3 tài sản đầu tiên là hơn 334 tỷ đồng. Trong đó, căn biệt thự trên đường Nguyễn Thị Diệu, phường Xuân Hòa, quận 3 cũ, có giá khởi điểm hơn 202,5 tỷ đồng. Biệt thự được xây dựng trên khu đất gần 300m², diện tích xây dựng 164m².

Tài sản thứ hai là nhà đất tại số 142 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa, có giá khởi điểm hơn 94 tỷ đồng. Khu đất rộng 115,9m², mục đích sử dụng là đất ở đô thị.

Bà Trương Mỹ Lan. Ảnh: Nguyễn Huế

Tài sản thứ ba là 3 căn hộ tại tầng 2, địa chỉ số 25 Đồng Khởi, phường Sài Gòn, có giá khởi điểm hơn 41 tỷ đồng. Mỗi căn hộ có diện tích 26,43m².

Tài sản thứ 4 là nhà đất tại số 151 Đồng Khởi, phường Sài Gòn, có giá khởi điểm hơn 37,3 tỷ đồng.

Tuy nhiên, cả 4 tài sản này đều không có người đăng ký tham gia đấu giá. Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 52 Luật Đấu giá tài sản, khi hết thời hạn đăng ký mà không có người đăng ký tham gia đấu giá thì cuộc đấu giá không thành.

Trước đó, Thi hành án dân sự TPHCM đã đấu giá thành công nhiều tài sản khác của bà Trương Mỹ Lan. Trong đó, 2 túi xách Hermès bạch tạng được bán với tổng số tiền hơn 14 tỷ đồng; chiếc Mercedes-Maybach được đấu giá thành công với giá hơn 16,6 tỷ đồng; xe BMW được bán với giá 879 triệu đồng; bộ trang sức kim cương có giá khởi điểm gần 25 tỷ đồng.

Mới đây nhất, sau nhiều lần đấu giá, chiếc Lexus biển số 51A-942.85 của bà Lan đã được bán thành công với giá 600 triệu đồng, thấp hơn hơn 150 triệu đồng so với giá khởi điểm.

Việc đấu giá các tài sản này nhằm thi hành 2 bản án hình sự của TAND TPHCM và TAND cấp cao tại TPHCM mà bà Trương Mỹ Lan phải chấp hành. Theo đó, bà Lan có trách nhiệm bồi hoàn hơn 30.000 tỷ đồng cho hơn 43.000 bị hại.

Hiện cơ quan thi hành án vẫn đang tiếp tục xử lý hơn 600 bất động sản khác của bà Trương Mỹ Lan để thực hiện nghĩa vụ thi hành án.