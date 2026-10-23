Dự báo thời tiết ngày 23/10/2026, không khí lạnh tiếp tục suy yếu nhanh, hầu khắp các vùng trên cả nước ít mưa, ban ngày có nắng. Siêu bão Champi không vào Biển Đông nhưng gây gió lớn, sóng mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 23/10, thời tiết miền Bắc trở lại trạng thái ngày nắng, sáng sớm có nơi có sương mù; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 23/10, có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng; nhiệt độ cao nhất tăng 1 độ so với hôm qua, ở mức 32-34 độ; trời khá oi nóng vào trưa và đầu giờ chiều.

Thời tiết Hà Nội nắng đến 34 độ. Ảnh: Nam Khánh

Các khu vực khác có mưa rào và giông vài nơi; riêng khu vực miền Tây Nam Bộ, chiều 23/10 vẫn có khả năng xuất hiện mưa rải rác. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ thông tin, trong những ngày tới, rãnh áp thấp chi phối thời tiết Nam Bộ có dấu hiệu di chuyển sâu xuống phía Nam Cà Mau và yếu hơn nên thời tiết Nam Bộ cũng sẽ có những thay đổi đáng lưu ý.

Ngày 23/10, thời tiết Nam Bộ và TPHCM khả năng còn tiếp tục xuất hiện những cơn mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa to; nhưng từ khoảng 24-28/10, khả năng mưa sẽ giảm cả về diện và lượng. Trong giai đoạn này, khu vực chủ yếu ngày nắng nhiều và cường độ sẽ khá mạnh.

Về diễn biến siêu bão Champi, dự báo bão di chuyển theo hướng Đài Loan (Trung Quốc) và suy yếu dần, không tác động trực tiếp đến đất liền Việt Nam.

Ngày 23/10, hoàn lưu phía tây của bão khiến khu vực phía đông bắc Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Riêng vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông, gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11, biển động rất mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 23/10/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng; chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và giông. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

TPHCM

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.