Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, không khí lạnh suy yếu dần ở miền Bắc, nhưng tăng cường mạnh xuống phía Nam. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ngày nắng với mức nhiệt cao nhất trên 23 độ; sáng và đêm trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại; riêng vùng núi cao cần đề phòng có khả năng xảy ra sương muối.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 21/11, không mưa, ngày nắng; trời rét về đêm và sáng với mức nhiệt thấp nhất 14-16 độ, cao nhất 23 độ.

Miền núi phía Bắc khả năng xuất hiện sương muối. Ảnh minh họa: Hoàng Anh

Khu vực từ Quảng Trị đến Huế có mưa vài nơi; trời se lạnh.

Trong khi đó, phía Đông TP Đà Nẵng đến Đắk Lắk và phía Bắc tỉnh Khánh Hòa vẫn có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Cụ thể, từ chiều tối 20 đến hết 21/11, những khu vực này lượng mưa 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm. Sau đó, từ đêm 21-22/11, phía Đông các tỉnh từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 50-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>150mm/3h).

Ngoài ra, đêm 20-21/11, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi trên 50mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối).

Cảnh báo, đêm 22-23/11, phía Đông các tỉnh từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk còn mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 120mm. Từ 24/11, mưa lớn ở Trung Bộ có xu hướng giảm nhanh.

Cơ quan khí tượng lưu ý, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc; mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị, khu công nghiệp.

Dự báo thời tiết ngày 21/11/2025 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 14-16 độ. Nhiệt độ cao nhất: 21-23 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét, có nơi rét đậm, rét hại; riêng vùng núi cao cần đề phòng có khả năng xảy ra sương muối.

Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ, có nơi dưới 12 độ. Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ, có nơi trên 23 độ.

Đông Bắc Bộ

Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại; riêng vùng núi cao cần đề phòng có khả năng xảy ra sương muối.

Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ, có nơi dưới 12 độ. Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ, có nơi trên 23 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Phía Bắc có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi; phía Nam nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Phía bắc sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ, có nơi trên 23 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng Nam Khánh Hòa và Bình Thuận có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4, có nơi giật cấp 6-7. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 19-22 độ, phía Nam 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 23-26 độ, phía Nam 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

TPHCM

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.