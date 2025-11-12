Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa đưa ra nhận định sớm về khả năng xuất hiện đợt không khí lạnh mạnh và mưa lớn diện rộng ở khu vực Trung Bộ trong khoảng 16-22/11/2025.

Trong đó, ông Hưởng cho biết, qua theo dõi và phân tích hiện trạng hệ thống thời tiết cùng các sản phẩm dự báo, khoảng từ 16-21/11, một đợt không khí lạnh có cường độ mạnh khả năng ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ.

Ông Nguyễn Văn Hưởng cho biết, đợt không khí lạnh mạnh khiến miền Bắc chuyển rét. Ảnh: H.L

Đợt không khí lạnh tăng cường này sẽ khiến Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa - Hà Tĩnh trời rét; vùng núi cao Bắc Bộ có khả năng xuất hiện sương muối.

Mưa lớn diện rộng ở Trung Bộ

Theo ông Hưởng, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao, dự báo từ đêm 15/11, ở khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng, kéo dài trong nhiều ngày.

“Vùng mưa to đến rất to tập trung ở khu vực từ TP Huế - Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai”, ông Hưởng nhấn mạnh.

Đồng thời, không khí lạnh khiến khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) sẽ có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có nơi cấp 8, giật cấp 9-10; sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh. Trên khu vực Vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc có khả năng mạnh lên cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng biển cao 2,5-3,5m, biển động mạnh.

Ông Hưởng lưu ý, trên đây là những hình thế thời tiết, thủy văn nguy hiểm có nguy cơ cao xảy ra trong khoảng thời gian từ 16-22/11. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ và thông tin thường xuyên dựa trên diễn biến cụ thể của từng loại thiên tai.