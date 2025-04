Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết Hà Nội 3 ngày tới (28/4-30/4), do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên trời mưa giông và giảm nhiệt; trong 2 ngày 28 và 30/4, gió đông bắc cấp 2-3.

Cụ thể, từ 28-30/4, khu vực thủ đô Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa rào và giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Không khí lạnh tràn về, thời tiết Hà Nội mưa giông. Ảnh minh họa: Nam Khánh

Trong 3 ngày tới, nhiệt độ khu vực cao nhất ban ngày dao động trong khoảng 26-30℃, nhiệt độ thấp nhất ban đêm 22-24℃.

Ngoài ra, cơ quan khí tượng cũng dự báo những khu vực khác của miền Bắc từ 28-30/4. Theo đó, không khí lạnh tác động nên miền Bắc có mưa rào và giông vài nơi; ngày 28/4 có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to; riêng phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, đề phòng nguy cơ xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 27-30 độ.

Thời tiết tại thủ đô Hà Nội trong 3 ngày tới (28-30/4):

Ngày Ngày (7h-19h) Đêm (19h-7h) 28/4 Nhiều mây, sáng có mưa rào và giông, sau không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất: 26-28℃

Độ ẩm trung bình: 86-98%

Khả năng mưa: 75-85% Nhiều mây, không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-23℃

Độ ẩm trung bình: 88-94%

Khả năng mưa: 10-20% 29/4 Nhiều mây, ngày không mưa, chiều tối có mưa rào. Gió nhẹ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-30℃

Độ ẩm trung bình: 75-85%

Khả năng mưa: 50-60% Nhiều mây, có lúc có mưa rào và giông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-24℃

Độ ẩm trung bình: 86-96%

Khả năng mưa: 65-75% 30/4 Nhiều mây, có lúc có mưa rào và giông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất: 27-29℃

Độ ẩm trung bình: 85-95%

Khả năng mưa: 70-80% Nhiều mây, có lúc có mưa rào và giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-24℃

Độ ẩm trung bình: 87-97%

Khả năng mưa: 70-80%