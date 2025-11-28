Sáng 27/11, ông Lê Nguyên Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Hoằng Lộc (Thanh Hóa) đã có buổi làm việc với Chi ủy, Ban Công tác Mặt trận thôn 2 Hoằng Thái, nhằm rà soát và đề ra giải pháp duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu, kiên định mục tiêu phát triển toàn diện địa phương.

Người dân Thôn 2 Hoằng Thái chung tay bảo vệ môi trường.

Thôn 2 Hoằng Thái là thôn nông thôn mới tiêu biểu của xã Hoằng Lộc, thôn hiện có trên 200 hộ dân với 870 nhân khẩu, được công nhận thôn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021. Trong quá trình hoàn thiện các tiêu chí thôn kiểu mẫu, Chi ủy và Ban Công tác Mặt trận thôn đã phát huy tinh thần đoàn kết, huy động sự đồng thuận của nhân dân theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”; vận động nhân dân hiến trên 400 m² đất để mở rộng các tuyến đường giao thông.

Nhiều hạng mục thiết yếu như: Nhà văn hóa thôn, khu công viên mini, hệ thống điện chiếu sáng… được đầu tư với tổng kinh phí gần 3 tỷ đồng, góp phần nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Chi bộ thôn có 33 đảng viên, duy trì nề nếp sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề theo đúng quy định.

Tại buổi làm việc, Chi ủy Chi bộ thôn và Ban Công tác Mặt trận thôn đã báo cáo những kết quả nổi bật, đồng thời đề xuất một số tồn tại, khó khăn cần được quan tâm giải quyết.

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Đảng ủy xã ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của Chi ủy, Ban Công tác Mặt trận và nhân dân thôn 2 trong quá trình xây dựng thôn kiểu mẫu. Đồng thời, yêu cầu Chi ủy và Ban Công tác Mặt trận thôn tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí thôn kiểu mẫu; chủ động nắm bắt tình hình cơ sở, kịp thời phản ánh với cấp ủy và chính quyền; rà soát, bổ sung quy chế, chương trình công tác của Chi bộ sát với thực tiễn; tăng cường công tác dân vận, nắm bắt tâm tư nhân dân; quan tâm phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống và an sinh của người dân.

Ông Thành cũng đề nghị thôn rà soát diện tích đất bỏ hoang, đề xuất phương án sử dụng hiệu quả, tránh lãng phí tài nguyên; chú trọng nâng cao chất lượng đảng viên, đẩy mạnh công tác tạo nguồn phát triển Đảng; giữ gìn cảnh quan – môi trường…. Tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, là điểm sáng trong phong trào thi đua của xã Hoằng Lộc, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của địa phương.