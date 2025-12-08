Ngày 8/12, Viện KSND tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Lê Trung Khoa về tội Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định tại khoản 2 Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Căn cứ Điều 141, Điều 142 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, Viện kiểm sát nhân dân tối cao yêu cầu bị can có lý lịch sau đây:

Họ tên: Lê Trung Khoa, sinh ngày 23/9/1971, tại Thanh Hóa;

Nguyên quán: Thanh Hóa;

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Số 01, Ngõ 81, đường Láng, phường Đống Đa, Hà Nội (trước đây là số 24 ngõ 55 đường Láng, Hà Nội);

Nơi ở hiện nay: Cộng hòa Liên bang Đức;

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh;

Giấy CMND: số 011457540, nơi cấp: Công an TP Hà Nội;

Trình độ học vấn: 12/12; Tiền án, tiền sự: Không

Con ông: Lê Văn Trọng; Con bà: Cao Thị Lời;

Bị can Lê Trung Khoa. Ảnh: BCA

Đến trụ sở cơ quan Công an, Viện kiểm sát nhân dân tại Việt Nam hoặc cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước Việt Nam và thực hiện quyền bào chữa theo quy định tại Điều 60 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015.