Trong chương trình “CBS Sunday Morning” phát sóng hôm 26/10, khi người dẫn chương trình hỏi liệu ông có cân nhắc về việc tranh cử tổng thống Mỹ vào năm 2028 hay không, ông Newsom đáp: “Có chứ, nếu không thì tôi sẽ là người nói dối”.

Thống đốc California Gavin Newsom. Ảnh: CBS Sunday Morning

Thống đốc bang California cho biết thêm, ông đang tập trung vào cuộc bầu cử giữa kỳ sẽ diễn ra trong năm 2026 và giúp đảng Dân chủ giành lại quyền kiểm soát Hạ viện Mỹ, từ đó gây ảnh hưởng đến việc chính quyền đương nhiệm thông qua các chính sách.

Một cuộc khảo sát do CBS News thực hiện vào đầu tháng này cho thấy, có đến 72% thành viên đảng Dân chủ và 48% cử tri được hỏi nói ông Newsom nên tham gia tranh cử tổng thống vào năm 2028. Dự kiến, nhiệm kỳ thống đốc bang California của chính khách Dân chủ này sẽ kết thúc vào tháng 1/2027 và ông sẽ không thể tiếp tục tranh cử vị trí trên do quy định giới hạn về nhiệm kỳ.