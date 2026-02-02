Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ Việt Nam) chiều nay tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai, thống nhất danh sách sơ bộ gồm 217 người thuộc các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16.

Hội nghị diễn ra trong không khí khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm cao, với sự chủ trì của bà Bùi Thị Minh Hoài – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Bà Bùi Thị Minh Hoài phát biểu tại Hội nghị hiệp thương lần thứ hai

Phát biểu tại hội nghị, bà Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh, công tác hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16 được tiến hành đúng quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015 (sửa đổi, bổ sung) và hướng dẫn của Hội đồng bầu cử quốc gia. Đây là bước quan trọng, đảm bảo tính dân chủ, khách quan trong lựa chọn những người đủ tiêu chuẩn, tiêu biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

Tại hội nghị, với tinh thần thẳng thắn, nghiêm túc, 100% đại biểu tham dự đã biểu quyết thống nhất cao với danh sách 217 người được các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Đặc biệt, tất cả những người được giới thiệu đều nhận được tín nhiệm 100% cử tri nơi công tác đề cử giới thiệu ứng cử sau khi hoàn thành các bước lấy ý kiến theo quy định.

Theo báo cáo tại hội nghị, quá trình giới thiệu người ứng cử được triển khai khẩn trương từ ngày 17/12/2025 - 25/1/2026. Các cơ quan, tổ chức đã tổ chức chu đáo các hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác và hội nghị ban lãnh đạo mở rộng để đảm bảo tiêu chuẩn ứng cử viên theo đúng pháp luật. Qua tổng hợp biên bản, không có ý kiến hay trường hợp nào liên quan đến việc cần xác minh bổ sung đối với người được giới thiệu.

100% đại biểu biểu quyết thống nhất với danh sách 217 người ở các đơn vị Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16

Kết thúc hội nghị, bà Bùi Thị Minh Hoài cho biết Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ hoàn chỉnh biên bản và tổng hợp kết quả hiệp thương để chuyển tới Hội đồng bầu cử quốc gia và Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đồng thời đôn đốc Mặt trận các tỉnh, thành phố tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú trước khi tiến tới Hội nghị hiệp thương lần thứ ba.

Hội nghị hiệp thương lần thứ hai là một trong ba vòng hiệp thương ở các cấp, được tiến hành để đảm bảo sự lựa chọn, giới thiệu những người tiêu biểu, xứng đáng tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16, dự kiến sẽ diễn ra ngày 15/3/2026.