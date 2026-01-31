Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi làm việc với Ủy ban Bầu cử tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Doãn Tấn/ TTXVN

Tập trung tuyên truyền với các hình thức đa dạng, sâu rộng, phù hợp

Qua thảo luận, Đoàn công tác ghi nhận và đánh giá cao các cấp, các ngành tỉnh Đồng Tháp đã quán triệt, triển khai nghiêm túc, kịp thời Chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, các quy định của pháp luật và hướng dẫn của Trung ương về công tác bầu cử.

Tinh thần chung là đồng bộ, thống nhất, vào cuộc sớm, thể hiện rõ sự phối hợp chặt chẽ giữa Đảng, chính quyền, Mặt trận đoàn thể, Đoàn đại biểu Quốc hội... Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các xã, phường đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất đúng tiến độ; việc giới thiệu người ứng cử bảo đảm trình tự, thủ tục, cơ cấu, thành phần.

Đoàn ghi nhận việc tỉnh triển khai kịp thời cơ cấu Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã là sỹ quan chính quy tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã theo hướng dẫn của Trung ương.

Tỷ lệ nữ giới thiệu ứng cử Hội đồng nhân dân các cấp đạt yêu cầu; nội dung chuẩn bị cho hiệp thương lần thứ hai cơ bản chủ động. Công tác tiếp nhận, xem xét hồ sơ ứng cử được triển khai đúng quy trình; thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp cơ bản bảo đảm theo yêu cầu.

Đánh giá cao sự chuẩn bị bài bản, chặt chẽ, nghiêm túc của địa phương, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia đề nghị tỉnh Đồng Tháp tiếp tục bám sát Chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ Chính trị, hướng dẫn của Hội đồng Bầu cử quốc gia về lựa chọn người ứng cử, về việc nắm danh sách cử tri...; tiếp tục quán triệt phát biểu chỉ đạo quan trọng của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử ngày 15/11/2025; đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, lựa chọn được những người tiêu biểu về đức và tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Về một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Ủy ban Bầu cử tỉnh Đồng Tháp tiếp tục rà soát, lập, cập nhật, niêm yết danh sách cử tri, bảo đảm quyền bầu cử của công dân, nhất là những người đang làm việc, học tập ở xa, người khuyết tật, người già yếu...; quan tâm đối với các địa bàn có tính chất đặc thù như khu công nghiệp, khu vực cửa khẩu có nhiều lao động tự do.

"Lập, công bố, niêm yết danh sách, tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử bảo đảm khoa học, đầy đủ, chính xác. Danh sách cử tri 'không bỏ sót, không nhầm lẫn', đúng đặc thù Đồng Tháp: có biên giới, có kênh rạch, cù lao, có người đi làm ăn xa làm đến đâu 'đúng và chuẩn mực' đến đó, tránh sai sót nhỏ thành vấn đề lớn", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội do Trung ương giới thiệu về địa phương, chủ động nắm tình hình, dư luận trong nhân dân, kịp thời giải quyết các ý kiến, kiến nghị và khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử theo đúng quy định, không để phát sinh điểm nóng làm ảnh hưởng đến công tác bầu cử; đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trước, trong và sau bầu cử, Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ, Ủy ban Bầu cử tỉnh tập trung tuyên truyền với các hình thức đa dạng, sâu rộng, phù hợp với đối tượng, vùng miền, đặc điểm cử tri; tập trung giới thiệu tiểu sử, chương trình hành động của người ứng cử; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cử tri trong việc tham gia bầu cử và vận động cử tri đi bỏ phiếu đầy đủ; chủ động đấu tranh, phản bác các thông tin sai trái, xuyên tạc về cuộc bầu cử.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý tỉnh Đồng Tháp chủ động xây dựng kịch bản triển khai công tác bầu cử, giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, dự báo trước các tình huống phát sinh; tổ chức chỉ đạo triển khai chặt chẽ, bảo đảm an ninh, an toàn các khu vực bỏ phiếu, hòm phiếu, phiếu bầu, con dấu và địa điểm kiểm phiếu.

Đồng thời tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các thiếu sót, sai phạm; ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác bầu cử bảo đảm theo quy định; chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, điều kiện phục vụ, bảo đảm việc tổ chức bầu cử diễn ra thuận lợi, đúng quy định.

Nhắc lại chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm: thời gian gấp, công việc nhiều, yêu cầu cao, nhưng càng trong thời khắc quyết định, chúng ta càng phải nỗ lực, tranh thủ thời gian, làm việc với tinh thần vượt qua thách thức, hành động quyết liệt vì lợi ích quốc gia, dân tộc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia bày tỏ tin tưởng, với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, tỉnh Đồng Tháp sẽ tổ chức cuộc bầu cử thành công tốt đẹp.

Bảo đảm quyền bầu cử của công dân theo đúng quy định

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khảo sát Tổ bầu cử số 10, xã Ba Sao, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Trước đó, sáng 31/1, khảo sát Tổ bầu cử số 10, đơn vị bầu cử số 5 xã Ba Sao (tại Trường Mầm non Ba Sao, tổ 17, ấp 3, xã Ba Sao, Đồng Tháp), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá, công tác chuẩn bị phục vụ cuộc bầu cử diễn ra ngày 15/3/2026 được thực hiện theo đúng quy định, hướng dẫn của Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị địa phương tiếp tục rà soát kỹ danh sách cử tri, phân loại rõ cử tri thường trú, tạm trú và cử tri vãng lai để bảo đảm quyền bầu cử của công dân theo đúng quy định pháp luật. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động trước và trong thời gian bầu cử, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân đối với sự kiện chính trị quan trọng của đất nước; đặc biệt quan tâm đến công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn tuyệt đối cho các cử tri đi bầu.

Theo báo cáo, thời gian qua, Ban Chỉ đạo và Ủy ban Bầu cử xã Ba Sao tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác bầu cử. Ủy ban Bầu cử xã phối hợp chặt chẽ với Thường trực Hội đồng nhân dân xã và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác bầu cử. Các tiểu ban phục vụ bầu cử kịp thời tham mưu Ủy ban Bầu cử thực hiện nhiệm vụ đảm bảo đúng Luật định.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo và Ủy ban Bầu cử xã Ba Sao tập trung lãnh đạo tốt công tác tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; công tác tiếp công dân giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân; đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong thời gian diễn ra bầu cử.

Cùng với đó, phối hợp tổ chức công tác hiệp thương lần thứ 2, tổ chức hội nghị cử tri nơi cư trú, tổ chức công tác hiệp thương lần thứ 3 đúng thời gian quy định; lãnh đạo các bước tiếp theo trong công tác bầu cử.

Theo TTXVN