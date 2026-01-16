Sáng nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri tại Bộ đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16.

Hội nghị đã thảo luận và thống nhất giới thiệu bà Lâm Thị Phương Thanh, ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16.

Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho biết, bà Lâm Thị Phương Thanh là cán bộ trưởng thành từ công tác Đoàn, được rèn luyện qua nhiều cương vị quan trọng ở Trung ương và địa phương. Bà luôn được đánh giá là cán bộ nữ có năng lực, bản lĩnh, tâm huyết, có nhiều sáng kiến và dấu ấn trong công tác.

Trên các cương vị từ công tác Đoàn, Ban Tuyên giáo Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương), đến Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn và công tác tại Văn phòng Trung ương Đảng, bà Lâm Thị Phương Thanh đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thể hiện năng lực, tư duy tham mưu ở tầm chiến lược, tinh thần trách nhiệm cao và phong cách làm việc nghiêm túc, khách quan.

Dù mới về công tác tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, bà đã chủ động nắm bắt tình hình, công việc của Bộ, thể hiện quyết tâm hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Bộ trưởng khẳng định, việc giới thiệu bà được thực hiện đúng quy trình, bảo đảm các quy định của pháp luật.

Thứ trưởng thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh phát biểu. Ảnh: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng thường trực Lâm Thị Phương Thanh cho biết, việc tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn lao. Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, có vai trò quyết định các vấn đề lớn của đất nước, xây dựng Hiến pháp, pháp luật và thực hiện chức năng giám sát quan trọng.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội, bà khẳng định sẽ nỗ lực thực hiện tốt vai trò đại biểu của nhân dân, đại biểu của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lắng nghe, phản ánh ý kiến của cử tri nơi công tác, nơi ứng cử và cử tri cả nước; không ngừng học hỏi, trau dồi để đáp ứng yêu cầu trước những vấn đề toàn diện, đa lĩnh vực của đất nước.

Trên cương vị hiện nay tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, bà cam kết nỗ lực, dành toàn bộ tâm huyết và trách nhiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

100% cử tri biểu quyết đồng ý giới thiệu bà Lâm Thị Phương Thanh ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16.

Bộ trưởng Trần Đức Thắng được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội

Trước đó, chiều 15/1, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16.

100% cử tri có mặt đã biểu quyết nhất trí giới thiệu Bộ trưởng Trần Đức Thắng, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến và Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi Lương Văn Anh ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16.

Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng. Ảnh: Khương Trung

Các ý kiến cử tri khẳng định, ông Trần Đức Thắng, ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường là cán bộ có lập trường, quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng; nghiêm túc, thường xuyên phấn đấu, rèn luyện phẩm chất, đạo đức lối sống; có tinh thần đoàn kết, quy tụ, tạo sự đồng thuận cao trong nội bộ.

Ông có thái độ đúng mực, tôn trọng, cầu thị trong quan hệ phối hợp với các tổ chức và cá nhân; sâu sát thực tế; tận tình có trách nhiệm với những vướng mắc của tổ chức và cá nhân.

Ông Trần Đức Thắng là cán bộ được đào tạo bài bản, được rèn luyện từ thực tiễn, kinh qua nhiều vị trí công tác, phụ trách nhiều lĩnh vực ở Trung ương và địa phương; là người lãnh đạo có bản lĩnh, trí tuệ, luôn tâm huyết, trăn trở và có trách nhiệm cao với công việc. Ông cũng có tư duy đổi mới và cách làm đột phá, nhạy bén trong phản ứng chính sách để giải quyết ngay những vấn đề đặt ra từ thực tiễn quản lý của Bộ và tình hình phát triển kinh tế-xã hội của đất nước...

Trên các cương vị công tác, ông đã cùng tập thể lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương phát huy truyền thống đoàn kết, lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao và đạt được nhiều thành tựu quan trọng, đã được Đảng và Nhà nước ghi nhận và biểu dương.

Đại học Quốc gia Hà Nội mới đây cũng tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác giới thiệu nhân sự được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu HĐND TP Hà Nội.

Cử tri nhất trí giới thiệu Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Hoàng Minh Sơn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16. Cử tri cũng nhất trí giới thiệu bà Trần Thị Thanh Tú, Trưởng Ban Khoa học và Đổi mới sáng tạo và bà Hứa Thanh Hoa, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và ứng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa 17.