Chiều nay, tại hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 6, khóa 10, Phó chủ tịch Hoàng Công Thủy đã trình bày tờ trình về việc hiệp thương cử tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch, Phó chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa 10, nhiệm kỳ 2024-2029; tờ trình về việc hiệp thương cử giữ chức Phó chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa 10, nhiệm kỳ 2024-2029.

Hiệp thương 18 vị tham gia Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa 10

Đối với tờ trình về nhân sự tham gia Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa 10, ông Hoàng Công Thủy nêu rõ sau hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 5, số lượng ủy viên Ủy ban Trung ương là 375 vị, ủy viên Đoàn Chủ tịch là 66 vị, Ban thường trực gồm 9 vị. Từ thời điểm đó đến nay, do yêu cầu sắp xếp, điều động, luân chuyển cán bộ, nghỉ hưu theo quy định và kiện toàn tổ chức, nhân sự tham gia Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã có những thay đổi.

Trên cơ sở Điều lệ MTTQ Việt Nam và các quy định hiện hành, Đoàn Chủ tịch đã rà soát, tổng hợp về các trường hợp thôi tham gia, đồng thời đề nghị bổ sung nhân sự mới nhằm bảo đảm tính kế thừa, ổn định, đại diện và phát huy vai trò, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Theo đó, nhân sự thôi tham gia Ủy ban Trung ương theo quy định là 13 vị; nhân sự đề nghị bổ sung tham gia Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam là 18 vị, bao gồm: 5 vị là người đứng đầu hoặc lãnh đạo chủ chốt của các tổ chức thành viên; 13 vị là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố mới được kiện toàn theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Đối với nhân sự đề nghị bổ sung tham gia Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nội dung tờ trình nêu rõ, nhân sự người đứng đầu Tổ chức thành viên gồm 2 vị: ông Hồ Sỹ Hùng - Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; bà Đỗ Thị Thu Thảo - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố gồm: bà Bùi Huyền Mai - ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội; bà Bùi Thị Minh - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ.

Cán bộ chuyên trách cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: bà Nông Thị Mai Huyền - ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức, Kiểm tra Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Đối với nhân dự Phó chủ tịch không chuyên trách, Đoàn Chủ tịch đề nghị hiệp thương cử bà Bùi Huyền Mai tham gia Phó chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, bảo đảm phù hợp với cơ cấu, điều kiện và yêu cầu thực tiễn.

Sau khi kiện toàn, số lượng ủy viên Ủy ban Trung ương là 380 vị, ủy viên Đoàn Chủ tịch 69 vị, Ban thường trực 8 vị, Phó chủ tịch không chuyên trách 7 vị.

Tại hội nghị, 100% đại biểu tham dự đã biểu quyết thông qua nội dung tờ trình về việc hiệp thương cử 18 vị tham gia Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, 5 vị tham gia Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, 1 vị giữ chức Phó chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa 10, nhiệm kỳ 2024-2029.

Hiệp thương cử giữ chức Phó chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Tại hội nghị, 100% đại biểu tham dự đã biểu quyết thông qua tờ trình về việc hiệp thương cử bà Hà Thị Nga - ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giữ chức Phó chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa 10, nhiệm kỳ 2024-2029.

Bà Hà Thị Nga - ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga nhấn mạnh trong bối cảnh MTTQ Việt Nam các cấp hoạt động trong mô hình mới, vai trò và tầm ảnh hưởng của MTTQ ngày càng rộng lớn hơn, khẳng định rõ vị thế quan trọng trong hệ thống chính trị và đời sống nhân dân.

"Không chỉ là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân, MTTQ Việt Nam còn là ngọn cờ đoàn kết, nhân văn, tập hợp ý chí, niềm tin, khát vọng của nhân dân trong thời kỳ đổi mới và hội nhập của đất nước" - bà Hà Thị Nga bày tỏ.

Để phát huy tốt vai trò to lớn của MTTQ Việt Nam trong việc củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo đồng thuận xã hội cùng hướng tới mục tiêu xây dựng đất nước phát triển giàu mạnh, nhân dân có cuộc sống hạnh phúc trong kỷ nguyên mới, bà Hà Thị Nga nêu rõ bản thân và các vị mới được hiệp thương bổ sung vào Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tự nhận thấy phải không ngừng cố gắng, nỗ lực, tu dưỡng phẩm chất chính trị, lối sống, giữ vững kỷ luật; tiếp tục nghiên cứu lý luận, bám sát thực tiễn, kế thừa thành quả, truyền thống đoàn kết quý báu của các bậc tiền nhiệm; khiêm tốn học hỏi kinh nghiệm từ các cụ, các vị, các đồng nghiệp; cùng tập thể Ban thường trực, Đoàn Chủ tịch, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đoàn kết, thống nhất để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Bà Hà Thị Nga sinh năm 1969, quê quán tỉnh Phú Thọ, người dân tộc Thái; trình độ thạc sĩ Xây dựng Đảng và Nhà nước, cử nhân Sư phạm Ngữ văn. Bà là ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, đại biểu Quốc hội khóa 15. Trong thời gian dài công tác tại tỉnh Lào Cai, bà Hà Thị Nga đảm nhiệm các chức vụ: Phó bí thư Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan Dân chính Đảng, Phó trưởng ban chuyên trách Ban Văn hóa xã hội HĐND tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Huyện ủy Mường Khương, Phó bí thư Tỉnh ủy kiêm Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh. Tháng 5/2020, bà Hà Thị Nga làm Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Tháng 10/2024, bà được điều động, chỉ định giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang (cũ). Tháng 6/2025, bà tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025. Sau đó, bà làm Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2024-2029. Ngày 31/12/2025, Bộ Chính trị có quyết định phân công bà Hà Thị Nga giữ chức Phó bí thư thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương.