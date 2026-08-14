Trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội tại phiên thảo luận kỳ họp không thường lệ, với dự thảo Luật Xuất bản, Bộ trưởng VH-TT-DL Lâm Thị Phương Thanh cho biết, dự thảo đã bảo đảm sự hài hòa giữa tiền kiểm và hậu kiểm, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh chính trị, tư tưởng, hạn chế tối đa sai sót.

Bộ trưởng VH-TT-DL Lâm Thị Phương Thanh phát biểu tại phiên họp. Ảnh: QH

Cơ chế kiểm soát được thiết kế theo 3 lớp đối với các nhóm chủ đề tài liệu liên quan đến lịch sử cách mạng, chủ quyền, an ninh quốc gia, lãnh tụ, lãnh đạo đất nước, anh hùng dân tộc.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh nêu về lớp thứ nhất là thẩm định của nhà xuất bản; lớp thứ hai là cơ quan chủ quản kiểm tra kết quả thẩm định; lớp thứ ba là cơ quan quản lý Nhà nước đọc kiểm tra lưu chiểu, cho ý kiến trước khi phát hành.

Theo Bộ trưởng, việc này nhằm nâng cao trách nhiệm của nhà xuất bản, cơ quan chủ quản cũng như cơ quan quản lý nhà nước.

Đáp ứng yêu cầu quản lý hoạt động có tính chất xuất bản trên không gian mạng xuyên biên giới và bảo vệ quyền tác giả, Bộ trưởng cho biết dự thảo quy định các biện pháp ngăn chặn việc tổ chức, cá nhân đưa sản phẩm, tài liệu có nội dung vi phạm đến công chúng dưới mọi hình thức xuất bản phẩm.

Dự thảo bổ sung quy định về quản lý nhà nước đối với các hành vi bị nghiêm cấm trong phổ biến thông tin có tính chất xuất bản trên không gian mạng; bổ sung quy định về quản lý hoạt động xuất bản môi trường số xuyên biên giới, bảo vệ quyền tác giả, các quy định về trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động xuất bản.

Bộ trưởng cũng cho biết, dự thảo luật quy định theo hướng tạo cơ sở pháp lý cho việc hình thành, phát triển các mô hình tổ chức xuất bản phù hợp, phát huy vai trò cơ quan chủ lực trong lĩnh vực xuất bản truyền thông; quy định chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm và cơ chế quản lý phù hợp yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh. Ảnh: QH

Trình bày báo cáo ý kiến dự kiến tiếp thu giải trình, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết, Thường trực Ủy ban tán thành về hành vi bị nghiêm cấm, trong đó đã làm rõ 3 hành vi bị cấm liên quan đến “sản phẩm thông tin có tính chất xuất bản trên không gian mạng”.

Thường trực Ủy ban cũng tán thành với việc chỉnh lý quy định về cơ chế kiểm tra, giám sát, thẩm định đối với xuất bản phẩm có nội dung đặc thù và các điều có liên quan của dự thảo luật để làm rõ hơn cơ chế kiểm soát 3 lớp, tăng cường trách nhiệm của nhà xuất bản, cơ quan chủ quản nhà xuất bản, cơ quan quản lý nhà nước trong việc quản lý hoạt động xuất bản.

Ông Nguyễn Đắc Vinh cho biết, Thường trực Ủy ban thống nhất việc xác định nhóm chủ đề, đề tài có tính chất phức tạp, nhạy cảm cần phải tổ chức thẩm định bao gồm: lịch sử cách mạng, chủ quyền, an ninh quốc gia, lãnh tụ, lãnh đạo đất nước, anh hùng dân tộc và giao Chính phủ quy định chi tiết các danh mục này.

Bảo vệ người lao động làm việc ở nước ngoài

Với dự thảo Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Tiến Hải cho biết, trên cơ sở ý kiến của một số đại biểu về nguy cơ "chảy máu chất xám", cơ quan soạn thảo đã chỉnh lý dự thảo luật theo hướng ưu tiên đưa người lao động đã qua đào tạo, có trình độ chuyên môn kỹ thuật thay cho "chuyên môn kỹ thuật cao" đi làm việc ở nước ngoài.

Mức độ chuyên môn kỹ thuật, ngành nghề, thị trường lao động cụ thể giao cho Chính phủ quy định bảo đảm gắn với cân đối cung cầu nhân lực trong nước. Đồng thời, cơ quan soạn thảo đã rà soát quy định chính sách thu hút người lao động có tay nghề về nước thông qua tăng cường kết nối thông tin việc làm phù hợp với kinh nghiệm, kỹ năng của người lao động...

Về hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, Bộ trưởng cho biết, đây là nội dung mới nhằm tăng cường kiểm soát chi phí, minh bạch hóa thông tin.

Cơ quan soạn thảo bổ sung trách nhiệm quy định các khoản mà doanh nghiệp được phép thu từ người lao động làm cơ sở để hai bên thỏa thuận. Các khoản thu, mức thu, hỗ trợ khác phải được ghi rõ trong hợp đồng để bảo đảm người lao động được cung cấp thông tin đầy đủ, minh bạch trước khi ký kết.

Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Tiến Hải trình bày báo cáo giải trình. Ảnh: QH

Trình bày báo cáo ý kiến dự kiến tiếp thu giải trình, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết, Thường trực Ủy ban thống nhất việc chỉnh lý các quy định nhằm bảo vệ tốt hơn người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài.

Trong đó, dự thảo đã bổ sung quy định giao Bộ trưởng Nội vụ quy định cụ thể các chi phí khác ngoài tiền dịch vụ mà doanh nghiệp có thể thu từ người lao động trong quá trình tạo nguồn và tuyển chọn người lao động đi làm việc ở nước ngoài; yêu cầu phải ghi đầy đủ các chi phí khác trong văn bản hợp đồng giữa các bên.

Ngoài ra, dự thảo cũng bổ sung trách nhiệm của doanh nghiệp dịch vụ phải có người đại diện ở nước ngoài để hỗ trợ, giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến người lao động; quy định thời hạn bồi thường, hoàn trả tiền khi doanh nghiệp vi phạm cam kết về thời gian chờ xuất cảnh.