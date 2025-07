Hôm nay (ngày 24/7) Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hoà bước đầu có thông tin về kết quả giải quyết nguồn tin tố giác tội phạm liên quan đến bà Lê Thị Thu Hòa (28 tuổi, tức mẹ Bắp) và Phạm Văn Thoại (tức Tiktoker Phạm Thoại) kêu gọi từ thiện trên mạng xã hội cho bé N.P.M.H. (còn gọi là bé Bắp, hiện đã qua đời).

Theo đó, Công an tỉnh Khánh Hoà (trước đây là tỉnh Ninh Thuận) nhận tố giác tội phạm của ông Nguyễn Quốc Huy (49 tuổi, ngụ quận 1) tố giác bà Hoà.

Công an làm việc với mẹ Bắp, tức Lê Thị Thu Hoà. Ảnh: CA

Theo đó, ông Huy tố giác, từ năm 2024 ông và một số mạnh thường quân kêu gọi từ thiện, ủng hộ tiền cho bé Bắp chữa bệnh tại bệnh viện Truyền máu huyết học. Số tiền từ thiện được chuyển vào tài khoản ngân hàng Techcombank của bà Hoà.

Tuy nhiên, khi ông Huy đến xã Nho Lâm, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận (nay là xã Thuận Nam, tỉnh khánh Hoà) thì nghe người dân địa phương phản ánh người thân của bà Hoà sở hữu nhiều tài sản mua từ tiền của mạnh thường quân ủng hộ cho bé Bắp. Ông Huy nghi ngờ bà Hoà sử dụng tiền từ thiện sai mục đích, có dấu hiệu trục lợi nên ông có đơn tố giác, đề nghị khởi tố nếu có dấu hiệu tội phạm.

Qua điều tra đến nay Công an tỉnh Khánh Hoà xác định, để có tiền chi trả việc chữa bệnh ung thư máu cho bé Bắp, ngày 2/11/2024 bà Hòa đã đăng bài viết trên Facebook cá nhân kêu gọi mọi người ủng hộ tiền qua tài khoản Ngân hàng Techcombank và tài khoản thiện nguyện của Ngân hàng MB.

Công an làm việc với ông Nguyễn Quốc Huy, người có đơn tố giác. Ảnh: CA

Đến ngày 4/11/2024, ông Phạm Văn Thoại (tức Tiktoker Phạm Thoại) cũng đăng bài trên trang Facebook cá nhân kêu gọi mọi người ủng hộ tiền qua tài khoản thiện nguyện Ngân hàng MB để điều trị cho bé Bắp.

Công an đã xác định, tổng số tiền nhiều người ủng hộ gửi vào 3 tài khoản là hơn 19,4 tỷ đồng.

Khi xác minh, công an xác định, quá trình điều trị bệnh cho con ở nước ngoài, bà Hòa đã sử dụng hơn 20,4 tỷ đồng, trong đó có gồm 19,4 tỷ đồng trong 3 tài khoản trên và 1 tỷ đồng do Tiktoker Phạm Thoại chuyển từ tiền Quỹ hỗ trợ đồng bào khó khăn do Thoại vận động trước đó.

Số tiền trên được dùng để chi trả viện phí cho bé Bắp và chi phí sinh hoạt cho 2 mẹ con ở Singapore từ ngày 4/11/2024 đến ngày 16/4/2025.

Về khoản tiền hơn 1 tỷ đồng tại Quỹ hỗ trợ đồng bào, văn bản của cơ quan công an cũng xác nhận đây là quỹ riêng do Tiktoker Phạm Thoại tự lập nhằm giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn. Vì vậy, khi bà Lê Thị Thu Hoà cần, Phạm Thoại đã trích ra để giúp đỡ kịp thời.

Theo cơ quan điều tra, việc bé Bắp bị bệnh ung thư máu, cần tiền đưa sang Singapore chữa trị được cơ quan chức năng xác minh là sự thật. Bà Hòa đã đưa thông tin đúng lên mạng xã hội nhằm kêu gọi mọi người ủng hộ chữa trị cho con.

Sau khi được ủng hộ, bà Hòa đã sử dụng số tiền trên chi trả viện phí và các chi phí trong quá trình điều trị cho con. Do đó, hành vi của bà Hòa không cấu thành tội phạm.

Từ cơ sở xác minh nêu trên, mới đây, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự. Lý do là bà Hoà không sử dụng tiền của mạnh thường quân ủng hộ vào việc khác và hành vi của bà Hoà không cấu thành tội phạm.