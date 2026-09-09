Sự kiện tháng 9 của Apple sẽ diễn ra vào ngày 9/9 lúc 10h sáng theo giờ Thái Bình Dương (0h00 ngày 10/9, giờ Việt Nam).

Tâm điểm của sự kiện chắc chắn là thế hệ iPhone 2026, nhưng năm nay hứa hẹn đặc biệt hơn khi Apple lần đầu tiên trình làng một mẫu iPhone màn hình gập.

Bên cạnh những mẫu iPhone dạng thanh quen thuộc như iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max, Apple được cho là sẽ giới thiệu Apple Watch thế hệ mới, AirPods 5 và một số bất ngờ khác.

Dưới đây là những sản phẩm đáng chú ý nhất được kỳ vọng xuất hiện tại sự kiện mang tên “Surprise and Shine”.

Hình ảnh mô phỏng mẫu iPhone 18 Pro màu Dark Cherry. Ảnh: Apple/D. Griffin Jones/Cult of Mac

iPhone Ultra màn hình gập: Quân bài lớn nhất của Apple

Điểm nhấn lớn nhất của sự kiện sẽ là chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên trong lịch sử Apple. Tên gọi chính thức chưa được xác nhận, nhưng nhiều nguồn tin cho rằng thiết bị có thể mang tên iPhone Ultra.

Apple được cho là lựa chọn thiết kế gập kiểu quyển sách, với màn hình ngoài OLED khoảng 5,5 inch để sử dụng khi máy đóng.

Khi mở ra, thiết bị sẽ biến thành màn hình OLED lớn khoảng 7,8 inch, mang lại không gian hiển thị gần với một chiếc iPad mini.

Khi mở hoàn toàn, iPhone Ultra có thiết kế khá rộng thay vì cao. Với hình dung đơn giản, thiết bị giống một chiếc iPad mini có thể gập đôi.

Kích thước được đồn đoán cũng khá tương đồng với Galaxy Z Fold8 của Samsung, qua đó phần nào cho thấy Apple có thể đang hướng đến một thiết bị gập với tỷ lệ màn hình tương tự.

Apple từng được cho là muốn tạo ra màn hình hoàn toàn không có nếp gấp.

Tuy nhiên, công nghệ màn hình gập hiện nay vẫn chưa thể loại bỏ hoàn toàn vấn đề này.

Vì vậy, iPhone Ultra có thể chỉ sở hữu một nếp gấp rất nhỏ, kết hợp bản lề bằng kim loại lỏng nhằm tăng độ bền.

Đáng chú ý, Apple được cho là đang nghiên cứu những giải pháp giúp nếp gấp khó nhận thấy hơn theo thời gian.

Một trong số đó có thể là lớp keo quang học trong suốt, có khả năng lấp đầy những vi vết nứt hình thành sau quá trình đóng mở màn hình nhiều lần.

Hình ảnh mô phỏng mẫu iPhone Ultra. Ảnh: MacRumors

Khi mở ra, iPhone Ultra có thể chỉ dày khoảng 4,5mm, biến đây thành chiếc iPhone mỏng nhất từ trước đến nay. Khi gập lại, độ dày khoảng 9mm, gần tương đương mức 8,75mm của iPhone 17 Pro Max.

Tuy nhiên, thiết kế siêu mỏng buộc Apple phải chấp nhận một số đánh đổi. Không gian bên trong được cho là không đủ để bố trí hệ thống camera TrueDepth phục vụ Face ID.

Vì vậy, iPhone Ultra có thể chuyển sang Touch ID tích hợp trong nút nguồn bên cạnh, tương tự một số mẫu iPad hiện nay.

Dù không có Face ID, thiết bị vẫn được trang bị camera trước cho cả màn hình ngoài lẫn màn hình bên trong.

Camera sau cũng có thể là một điểm khiến iPhone Ultra khác biệt so với dòng Pro.

Apple được cho là không thể bố trí hệ thống ba camera do hạn chế không gian, đồng nghĩa máy có thể không có camera telephoto.

Thay vào đó, cụm camera phía sau nhiều khả năng gồm camera chính Wide và camera Ultra Wide, cho phép sử dụng khi thiết bị ở cả trạng thái gập lẫn mở.

MagSafe từng là một dấu hỏi do các mô hình giả bị rò rỉ không cho thấy vòng nam châm. Tuy nhiên, các nguồn tin mới cho biết công nghệ sạc MagSafe vẫn sẽ xuất hiện trên iPhone Ultra.

iPhone Ultra được kỳ vọng sử dụng chip A20 Pro sản xuất trên tiến trình 2nm.

Con chip này có thể nhanh hơn khoảng 18% và tiết kiệm năng lượng tới 30% so với A19 Pro.

Một số nâng cấp được đồn đoán gồm GPU 7 lõi, giao tiếp bộ nhớ rộng hơn và bộ nhớ đệm L2 lớn hơn cho các lõi tiết kiệm điện.

Dung lượng RAM dự kiến đạt 12GB.

Apple cũng có thể trang bị modem C2 do chính hãng phát triển. So với C1X, C2 được kỳ vọng nhanh hơn và tiết kiệm năng lượng hơn. Tuy nhiên, khả năng hỗ trợ mmWave 5G vẫn chưa rõ ràng.

Nếu C2 không hỗ trợ công nghệ này, các phiên bản iPhone Ultra bán tại Mỹ có thể tiếp tục sử dụng modem Qualcomm.

Pin cũng là một trong những điểm đáng chú ý. Mỗi nửa thân máy sẽ chứa một viên pin riêng, với tổng dung lượng được đồn đoán từ 5.400 đến 5.800 mAh, cao hơn đáng kể so với mức 5.088 mAh của iPhone 17 Pro Max.

Các mô hình loạt iPhone 2026 của Apple. Ảnh: PhoneArena

Về màu sắc, Apple được cho là sẽ giữ thiết kế tương đối an toàn với hai lựa chọn gồm bạc/trắng và một màu xanh chàm rất đậm, gần như đen.

Phần mềm sẽ đóng vai trò quan trọng đối với trải nghiệm iPhone gập. Apple được cho là đã yêu cầu các nhà phát triển tối ưu ứng dụng cho nhiều kích thước và tỷ lệ màn hình.

iPhone Ultra nhiều khả năng hỗ trợ đa nhiệm, chạy hai ứng dụng song song và thanh bên tương tự iPad.

Đổi lại, người dùng sẽ phải trả một mức giá rất cao. Các tin đồn hiện cho rằng iPhone Ultra có giá khởi điểm ít nhất 2.000 USD, trong khi phiên bản dung lượng cao có thể vượt 2.500 USD.

iPhone 18 Pro và 18 Pro Max: Nâng cấp mạnh về camera

iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max dự kiến không thay đổi lớn về thiết kế so với thế hệ trước. Tuy nhiên, iPhone 18 Pro Max có thể dày và nặng hơn do được trang bị viên pin lớn hơn.

Các mẫu ốp dành cho iPhone 17 Pro được cho là vẫn có khả năng tương thích với thế hệ mới.

Cụm camera phía sau có thể dày hơn đôi chút để chứa hệ thống ống kính khẩu độ biến thiên mới.

Apple được cho là sẽ bổ sung các màu Dark Cherry, xanh nhạt và bạc, trong khi màu đen có thể bị loại bỏ.

Dynamic Island cũng được kỳ vọng thu nhỏ, dù những tin đồn trước đây về Face ID ẩn dưới màn hình và loại bỏ hoàn toàn Dynamic Island dường như sẽ chưa trở thành hiện thực.

Nâng cấp đáng chú ý nhất trên iPhone 18 Pro có thể nằm ở camera chính. Apple được cho là đang phát triển hệ thống khẩu độ biến thiên, tương tự cách máy ảnh DSLR kiểm soát lượng ánh sáng đi vào ống kính.

Một số tin đồn cho rằng khẩu độ biến thiên có thể chỉ xuất hiện trên iPhone 18 Pro Max, nhưng thông tin này chưa được xác nhận.

Apple cũng có thể sử dụng cảm biến hình ảnh xếp chồng ba lớp do Samsung phát triển, giúp camera phản hồi nhanh hơn và cải thiện khả năng chụp đêm.

Camera telephoto có thể được tăng khẩu độ, trong khi camera Ultra Wide và camera trước nhiều khả năng không thay đổi đáng kể.

(Video trên tay các bản mô hình iPhone 18 Pro. Nguồn: Apple Hub/ X)

Nút Camera Control cũng có thể được điều chỉnh. Apple được cho là đang đơn giản hóa thiết kế bằng cách loại bỏ lớp cảm ứng điện dung từng cho phép người dùng vuốt trên nút để điều chỉnh các thiết lập camera.

Apple Watch Series 12 và Ultra 4: Không thay đổi thiết kế

Apple Watch Series 12 dự kiến vẫn giữ thiết kế hiện tại, nhưng Apple có thể đưa tùy chọn vỏ ceramic trở lại.

Đồng hồ nhiều khả năng sử dụng bộ xử lý mới, mang đến những cải thiện về theo dõi sức khỏe và luyện tập.

Apple cũng đang thử nghiệm khả năng để cảm biến nhịp tim thu thập dữ liệu liên tục trong ngày. Tính năng này có thể cung cấp dữ liệu sức khỏe và thể chất chuyên sâu hơn, tương tự những gì các thiết bị như Oura Ring đang cung cấp.

Apple Watch Ultra 4 cũng không được kỳ vọng có thay đổi lớn về ngoại hình. Thiết bị chủ yếu có thể được nâng cấp bộ xử lý cùng một số tính năng sức khỏe mới.

AirPods 5 và loạt bản cập nhật phần mềm

AirPods 5 được cho là đã xuất hiện trong mã của bản phát hành macOS 26.7 và có thể ra mắt cùng iPhone 18 Pro.

Tai nghe mới có thể được trang bị chip H3 thế hệ mới, cải thiện chất lượng âm thanh và giảm độ trễ.

Apple nhiều khả năng vẫn cung cấp cả phiên bản hỗ trợ chống ồn chủ động ANC và phiên bản không ANC.

Tại sự kiện ngày 9/9, Apple cũng dự kiến công bố thời điểm phát hành chính thức của iOS 27, iPadOS 27, macOS Golden Gate, tvOS 27, watchOS 27 và visionOS 27.

Sau sự kiện, các bản Release Candidate nhiều khả năng sẽ được phát hành cho nhà phát triển và người dùng beta công khai.

Theo lịch trình truyền thống, iOS 27 và các hệ điều hành mới có thể được phát hành chính thức sớm nhất vào ngày 14/9.

CEO mới John Ternus sẽ lần đầu dẫn dắt sự kiện iPhone

Một thay đổi mang tính lịch sử khác cũng sẽ diễn ra tại sự kiện năm nay. John Ternus, CEO mới của Apple, từng xuất hiện và thuyết trình tại nhiều sự kiện của hãng, nhưng đây sẽ là lần đầu tiên ông trực tiếp dẫn dắt sự kiện iPhone trên cương vị CEO, thay thế Tim Cook.

Tim Cook đã giữ vị trí CEO Apple trong 15 năm trước khi chuyển sang vai trò Chủ tịch điều hành. Vì vậy, sự kiện tháng 9 năm nay không chỉ đánh dấu bước ngoặt về sản phẩm với iPhone màn hình gập đầu tiên, mà còn mở ra một kỷ nguyên lãnh đạo mới tại Apple.

(Tổng hợp)