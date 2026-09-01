Theo thông lệ, tháng 9 là thời điểm Apple trình làng những sản phẩm phần cứng quan trọng nhất trong năm. Năm nay, sự kiện được chú ý hơn khi nhiều nguồn tin cho rằng “táo khuyết” sẽ lần đầu tham gia thị trường smartphone màn hình gập.

Cách xem sự kiện ra mắt iPhone 18 Pro

Sự kiện sẽ bắt đầu lúc 10h ngày 9/9 theo giờ Thái Bình Dương (PT), tức 0h ngày 10/9 (giờ Việt Nam).

Apple sẽ phát trực tiếp sự kiện trên kênh YouTube chính thức, website Apple.com, ứng dụng Apple TV và Apple Developer.

Các sản phẩm dự kiến ra mắt

Apple được cho là sẽ trình làng iPhone màn hình gập đầu tiên, có thể mang tên iPhone Ultra, dù tên gọi này chưa được xác nhận chính thức.

Theo các thông tin rò rỉ, máy có thiết kế gập ngang dạng quyển sách, với màn hình bên trong 7,8 inch và màn hình ngoài 5,5 inch. Kích thước tổng thể được cho là khá gọn so với nhiều smartphone màn hình gập hiện nay.

iPhone màn hình gập có thể sử dụng chip A20 Pro, được sản xuất trên tiến trình 2 nm đầu tiên của Apple, cùng RAM 12 GB.

Hệ thống camera phía sau gồm hai cảm biến 48 megapixel, trong đó một camera chính và một camera góc siêu rộng, không có ống kính tele.

Thay vì Face ID, máy được cho là sử dụng Touch ID tích hợp ở cạnh bên. Dung lượng pin được đồn đoán trong khoảng 4.800-5.000 mAh.

iPhone Ultra có thể mở đặt trước từ ngày 12/9, cùng thời điểm với iPhone 18 Pro. Giá khởi điểm dự kiến khoảng 1.999 - 2.299 USD.

Bên cạnh đó, iPhone 18 Pro và 18 Pro Max cũng được dự đoán xuất hiện.

Về thiết kế, bộ đôi này được cho là tiếp tục sử dụng kiểu dáng của iPhone 17 Pro với cụm camera và tỷ lệ tổng thể tương tự thế hệ trước. Tuy nhiên, Dynamic Island có thể được thu nhỏ gần một nửa.

Apple có thể sẽ bổ sung ba màu mới gồm đỏ anh đào đậm, xanh da trời và đen, trong khi màu bạc có thể bị loại bỏ.

Giá bán có thể tăng 100 - 200 USD so với thế hệ trước. Theo các dự đoán hiện tại, iPhone 18 Pro có giá khoảng 1.199 - 1.299 USD, còn iPhone 18 Pro Max ở mức 1.299 - 1.399 USD.

Ngoài ba iPhone mới, các sản phẩm khác dự kiến góp mặt bao gồm đồng hồ Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4, tai nghe AirPods 5.

(Theo PhoneArena)