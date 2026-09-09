Chỉ còn vài giờ trước sự kiện “Surprise and Shine” 0h00 ngày 10/9 (giờ Việt Nam), lần đầu tiên, Apple được cho là tập trung mùa ra mắt mùa thu vào nhóm sản phẩm cao cấp gồm iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và mẫu iPhone màn hình gập (có thể mang tên iPhone Duo), trong khi các phiên bản phổ thông được đẩy sang mùa xuân 2027.

Apple chuẩn bị ra mắt loạt iPhone mới: iPhone 18 Pro, 18 Pro Max, iPhone Duo màn hình gập đêm nay. Ảnh: X

iPhone 18 Pro và 18 Pro Max: thiết kế quen thuộc nhưng thay đổi bên trong

Nếu những thông tin rò rỉ cuối cùng chính xác, iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sẽ không tạo ra cuộc cách mạng về hình dáng như iPhone màn hình gập. Apple nhiều khả năng tiếp tục sử dụng thiết kế khung phẳng, màn hình OLED với kích thước khoảng 6,3 inch trên iPhone 18 Pro và 6,9 inch trên 18 Pro Max.

Điểm đáng chú ý nằm ở mặt trước. Dynamic Island được cho là sẽ nhỏ hơn đáng kể nhờ Apple đưa một phần hệ thống Face ID xuống dưới màn hình. Một số nguồn cho rằng đây có thể là bước chuyển tiếp trước khi Apple tiến tới thiết kế hoàn toàn không còn phần khoét trên màn hình.

Ở mặt sau, cụm camera vẫn giữ bố cục 3 camera quen thuộc nhưng có thể được Apple tinh chỉnh mạnh về cảm biến và ống kính. Đặc biệt, iPhone 18 Pro Max được đồn đoán sở hữu camera chính với khẩu độ biến thiên, công nghệ giúp người dùng kiểm soát độ sâu trường ảnh và cải thiện khả năng chụp trong nhiều điều kiện ánh sáng.

Một số báo cáo cũng cho rằng Apple sẽ sử dụng cảm biến xếp chồng mới và tiếp tục đẩy mạnh hệ thống camera 48MP. Camera trước có thể được nâng lên 24MP, đồng thời khả năng xử lý ảnh nhờ chip mới sẽ đóng vai trò quan trọng không kém phần cứng.

Nâng cấp quan trọng nhất bên trong iPhone 18 Pro và 18 Pro Max có thể là A20 Pro, con chip được cho là sản xuất trên tiến trình 2nm của TSMC.

Nếu đúng, đây sẽ là một trong những bước tiến công nghệ đáng kể nhất của Apple trong nhiều thế hệ iPhone. Tiến trình mới được kỳ vọng giúp tăng hiệu năng, giảm mức tiêu thụ điện và tạo thêm không gian cho các tác vụ AI chạy trực tiếp trên thiết bị. Một số thông tin rò rỉ còn cho rằng A20 Pro có GPU được thiết kế lại với số lõi lớn hơn và bộ nhớ đệm tăng mạnh.

Hai mẫu Pro cũng được cho là có 12GB RAM, phục vụ đồng thời cho Apple Intelligence, xử lý ảnh và các tính năng AI thế hệ mới. Đây là một nâng cấp đặc biệt quan trọng khi Apple ngày càng muốn biến iPhone thành thiết bị AI cá nhân thay vì chỉ là smartphone truyền thống.

Một trong những nâng cấp ít gây chú ý hơn nhưng có thể mang lại khác biệt rõ rệt trong trải nghiệm thực tế là pin.

Các nguồn rò rỉ cho rằng iPhone 18 Pro Max có thể sở hữu viên pin khoảng 5.400-5.500 mAh, lớn hơn đáng kể so với thế hệ trước. Thiết kế máy có thể dày và nặng hơn một chút để dành thêm không gian cho pin cũng như hệ thống tản nhiệt buồng hơi mới.

(Hình ảnh được cho là các mô hình iPhone 18 Pro. Nguồn video: Apple Hub/ X)

Nếu kết hợp pin lớn với A20 Pro 2nm và màn hình LTPO thế hệ mới, iPhone 18 Pro Max có khả năng trở thành mẫu iPhone có thời lượng pin tốt nhất từ trước đến nay.

Apple cũng được cho là sẽ trang bị modem C2 do chính hãng phát triển, qua đó giảm sự phụ thuộc vào modem bên ngoài và tối ưu hơn về hiệu suất năng lượng. Khả năng kết nối vệ tinh cũng có thể được mở rộng vượt khỏi phạm vi Emergency SOS hiện nay.

iPhone Duo: màn hình gập mới là tâm điểm của đêm nay

Nhưng tất cả những nâng cấp trên có thể vẫn chỉ là phần mở màn. Tâm điểm thực sự của sự kiện có thể là chiếc iPhone màn hình gập mà Apple đã âm thầm phát triển trong nhiều năm.

iPhone Duo màn hình gập có thể là tâm điểm của đêm nay trong sự kiện của Apple. Ảnh: PhoneArena

Tên gọi trước đây thường được nhắc đến là iPhone Fold hoặc iPhone Ultra. Tuy nhiên, thông tin mới xuất hiện ngay trước sự kiện cho thấy Apple có thể gọi sản phẩm này là iPhone Duo. The Verge dẫn thông tin từ nhà báo Mark Gurman cho biết chiếc máy có thể bắt đầu ở mức 2.000 USD cho bản 256GB, trong khi phiên bản dung lượng cao hơn có thể khiến mức giá tối đa lên tới 3.000 USD.

Tên “Duo” cũng phù hợp với cấu trúc thiết bị: một smartphone có màn hình ngoài để sử dụng như điện thoại thông thường và màn hình lớn bên trong khi mở ra.

Theo những thông tin mới nhất, màn hình ngoài có thể khoảng 5,5 inch, trong khi màn hình bên trong mở rộng tới khoảng 7,8 inch, đưa thiết bị tiến rất gần trải nghiệm của một chiếc máy tính bảng cỡ nhỏ.

Đáng chú ý, Apple được cho là tập trung đặc biệt vào độ bền bản lề và khả năng giảm nếp gấp màn hình. Đây có thể là một trong những lợi thế quan trọng giúp Apple cạnh tranh với các nhà sản xuất đã có nhiều thế hệ smartphone gập.

Một trong những đánh đổi lớn nhất của iPhone Duo có thể nằm ở hệ thống sinh trắc học.

Do giới hạn không gian bên trong khi thiết kế máy cực mỏng, Apple được cho là có thể không sử dụng Face ID theo cách truyền thống. Thay vào đó, Touch ID có thể trở lại trên dòng iPhone gập.

Máy nhiều khả năng sử dụng A20 Pro, 12GB RAM và hệ thống camera kép. Một số nguồn cho rằng camera sau có thể gồm hai cảm biến 48MP, trong khi thiết bị cũng hỗ trợ Apple Pencil và các tính năng đa nhiệm theo kiểu iPad.

Nếu những thông tin này chính xác, iPhone Duo sẽ không đơn thuần là một chiếc iPhone có màn hình gập. Apple đang cố biến nó thành thiết bị lai giữa smartphone và tablet, khai thác lợi thế của màn hình 7,8 inch cho việc chạy hai ứng dụng song song, chỉnh sửa nội dung và các tác vụ AI.

Giá iPhone 18 Pro, 18 Pro Max và iPhone Duo: Apple có thể khiến người dùng choáng váng

Giá bán sẽ là một trong những yếu tố quyết định phản ứng của thị trường.

Theo dự báo mới nhất của TrendForce, iPhone 18 Pro có thể có giá khởi điểm khoảng 1.249-1.299 USD, cao hơn 150-200 USD so với iPhone 17 Pro ở mức 1.099 USD. iPhone 18 Pro Max được dự báo ở mức 1.349-1.399 USD, cũng tăng khoảng 150-200 USD.

Tuy nhiên, một kịch bản đắt hơn vẫn đang được thị trường cân nhắc. Phân tích của The Wall Street Journal, dựa trên dữ liệu của TechInsights, cho rằng iPhone 18 Pro có thể cần mức giá khoảng 1.299 USD, trong khi mức 1.399 USD hoặc cao hơn cũng có cơ sở nếu Apple chuyển nhiều hơn chi phí linh kiện sang khách hàng.

Nguyên nhân nằm ở bộ nhớ. Theo TechInsights được WSJ dẫn lại, riêng chi phí DRAM 12GB của iPhone 18 Pro có thể tăng rất mạnh, từ khoảng 39 USD lên khoảng 145 USD; chi phí NAND 256GB cũng được dự báo tăng đáng kể.

Với các phiên bản dung lượng cao, bức tranh giá iPhone 18 Pro Max có thể còn đáng chú ý hơn. Kịch bản dự báo hợp lý là 512GB khoảng 1.599 USD, 1TB khoảng 1.799 USD và 2TB khoảng 2.099 USD.

iPhone Duo màn hình gập bản cao cấp nhất hoàn toàn có thể tiến sát hoặc vượt 3.000 USD. Ảnh: MacRumors

Tuy nhiên, iPhone Duo màn hình gập mới là “quả bom giá” của Apple. Một số dự báo thận trọng cho rằng Apple có thể cố giữ giá dưới mốc tâm lý 2.000 USD, với mức khoảng 1.999 USD. Nhưng một số nguồn uy tín trước thềm sự kiện cho biết thị trường đang kỳ vọng chiếc iPhone gập cao cấp có thể được bán với giá trên 2.500 USD.

Sự chênh lệch giữa các dự báo cho thấy iPhone Duo là sản phẩm khó định giá nhất trong lịch sử iPhone.

Nếu Apple áp dụng cấu trúc dung lượng tương tự các mẫu cao cấp hiện nay, một kịch bản có thể hình dung là 1.999-2.199 USD cho 256GB, 2.399-2.599 USD cho 512GB và 2.699-2.999 USD cho 1TB.

Trong trường hợp Apple lựa chọn mức giá khởi điểm 2.299 USD và vẫn có bản 1TB, mức giá của phiên bản cao cấp nhất hoàn toàn có thể tiến sát hoặc vượt 3.000 USD.

Đây sẽ là một cột mốc chưa từng có đối với iPhone.

Còn nếu giá quá cao trong khi những khác biệt thực tế chưa đủ thuyết phục, iPhone Duo có nguy cơ trở thành một sản phẩm biểu tượng nhưng doanh số hạn chế, tương tự cách Apple từng tiếp cận những sản phẩm công nghệ hoàn toàn mới.

Đêm nay, Apple không chỉ ra mắt iPhone mới. Hãng đang thử nghiệm một công thức mới cho tương lai của iPhone.

(Tổng hợp)