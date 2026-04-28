Hôm nay (28/4), Đội CSGT Rạch Chiếc phối hợp Công an phường Tân Đông Hiệp (TPHCM) điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe máy và xe đầu kéo khiến một người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: T.T

Theo thông tin ban đầu, vào tối ngày 27/4, ông M.V.T. (49 tuổi, ngụ phường Đông Hòa, TPHCM) điều khiển xe máy di chuyển trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, hướng từ TPHCM đi Đồng Nai.

Khi đến gần giao lộ với đường Cây Da (phường Tân Đông Hiệp, TPHCM), ông T. bất ngờ tông vào đuôi xe đầu kéo mang biển số TPHCM đang dừng bên đường. Sau cú va chạm, nạn nhân đập đầu vào rơ-moóc, ngã xuống đường và tử vong.

Các lực lượng chức năng sau đó đã tiến hành công tác khám nghiệm, làm việc với tài xế để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Đoạn đường có biển cấm nhưng nhiều phương tiện vẫn dừng đỗ sai quy định. Ảnh: T.T.

Được biết, đường Mỹ Phước - Tân Vạn đoạn qua khu vực trên được cơ quan chức năng cắm biển cấm xe tải, xe đầu kéo dừng, đậu, tuy nhiên nhiều tài xế không chấp hành quy định, cho phương tiện dừng đậu bên đường.