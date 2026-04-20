Theo thông tin ban đầu, thi thể anh Võ Văn T. (ngụ phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp) được phát hiện cách vị trí xảy ra vụ việc vài chục mét, thuộc địa phận phường Đạo Thạnh (tỉnh Đồng Tháp).

Trong khi đó, thi thể ông Trịnh Quang S. (ngụ TPHCM) được tìm thấy trôi trên sông Tiền, đoạn qua địa bàn xã Kim Sơn (tỉnh Đồng Tháp).

Khu vực xảy ra vụ việc. Ảnh: Thiện Chí

Trước đó, tối 18/4, ông S. và anh T. cùng khoảng 10 người tham dự tiệc sinh nhật của một người bạn trên tàu du lịch do N.T.T (23 tuổi, ngụ phường Thới Sơn) điều khiển.

Trong quá trình dự tiệc, hai nạn nhân có sử dụng rượu, bia. Đến khoảng 21h30 cùng ngày, tàu cập bến tại cầu phao dẫn vào Cảng Du thuyền Mỹ Tho để khách lên bờ ra về.

Khoảng 20 phút sau khi tàu cập bến, các hành khách lần lượt rời tàu. Khi ông S. và anh T. bước từ tàu lên bờ thì bất ngờ rơi xuống sông và mất tích.

Thời điểm xảy ra vụ việc, trên tàu còn khoảng 5 người, trong đó có vợ của một trong hai nạn nhân.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ việc.