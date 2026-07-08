Liên quan đến phản ánh về việc hàng loạt khu vực quây tôn, dựng công trình trên đất nông nghiệp tại phường Tây Mỗ, ngày 7/7, trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Quang Hưng, chuyên viên Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Tây Mỗ cho biết, khu đất tại Tổ dân phố Ngang là đất công do UBND phường quản lý.

Các nhà xưởng mọc trên đất công do UBND phường Tây Mỗ quản lý. Ảnh: T.D.

Theo ông Hưng, khi phát hiện hiện tượng quây tôn bao quanh khu đất, chính quyền địa phương đã tiến hành kiểm tra và tháo dỡ các hạng mục vi phạm.

Sau đó, khi triển khai chủ trương làm đường TF61 (phố Nguyễn Văn Luyện kéo dài - PV), Ban Quản lý dự án có đơn xin dựng lán tạm để làm chỗ ở cho công nhân thi công công trình.

Tuy nhiên, qua kiểm tra gần đây, lực lượng chức năng phát hiện một số hạng mục lớn đang được xây dựng như cổng, hệ thống khung để dựng biển, nhà điều hành...

“Hiện chưa xác định chính thức đơn vị, cá nhân nào thực hiện việc dựng công trình này, mục đích xây dựng là gì. Chúng tôi sẽ báo cáo lãnh đạo phường để có thông tin trả lời chính thức”, ông Hưng nói.

Nhiều hạng mục đang chuẩn bị đi vào hoàn thiện. Ảnh: T.D.

Cũng theo ông Nguyễn Quang Hưng, nếu phát hiện công trình xây dựng trái phép trên đất công, địa phương sẽ xử lý nghiêm, không phân biệt quy mô lớn hay nhỏ.

“Chúng tôi phải giữ nghiêm trật tự trên địa bàn phường, không thể để tình trạng xây dựng công trình 'lù lù' trên đất công mà không xử lý”, ông Hưng nhấn mạnh.

Trước đó, người dân phản ánh tại khu vực trồng đào Tết dọc tuyến đường Nguyễn Văn Luyện kéo dài xuất hiện nhiều khu đất được quây tôn, dựng cọc sắt kiên cố. Bên trong các khu vực này tập kết nhiều vật liệu như đất, cát, gây ảnh hưởng đến cảnh quan và môi trường.

Một số người dân cho biết, trước đây khu vực này chủ yếu là đất trồng đào. Tuy nhiên, khoảng hơn một tháng trở lại đây, nhiều khu đất đã bị quây kín, khiến người dân lo ngại về tình trạng sử dụng đất sai mục đích và nguy cơ mất an toàn.