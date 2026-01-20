Theo phản ánh của ông P.N.T. (Bắc Ninh), bố ông nhận chuyển nhượng một thửa đất từ người cùng thôn bằng giấy viết tay, trong đó thể hiện nội dung chuyển nhượng là đất ruộng. Đến tháng 8/1992, gia đình đã xây dựng nhà ở ổn định trên thửa đất này.

Hiện nay, bố ông T. làm hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) lần đầu đối với thửa đất nêu trên. Hồ sơ đã được xác minh đầy đủ.

Phòng Kinh tế xã xác định đây là trường hợp vi phạm pháp luật đất đai, đồng thời đề xuất xem xét cấp giấy chứng nhận theo khoản 3 Điều 139 Luật Đất đai năm 2024.

Tuy nhiên, ông T. cho rằng, qua nghiên cứu các quy định của Luật Đất đai năm 2024, trường hợp thửa đất của gia đình mình phù hợp với điểm a khoản 2 Điều 138 hơn.

Từ đó, ông đặt câu hỏi: Trường hợp trên khi xem xét cấp sổ đỏ lần đầu thì thuộc diện áp dụng điều, khoản nào của Luật Đất đai năm 2024?

Ảnh minh họa: Hồng Khanh

Trả lời nội dung này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, việc áp dụng chính sách để xem xét, cấp giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất phải căn cứ vào từng trường hợp cụ thể và hồ sơ thực tế.

Do đó, Bộ không có đủ cơ sở để trả lời cụ thể đối với trường hợp của gia đình ông T. Tuy nhiên, cơ quan này nêu ý kiến về nguyên tắc.

Theo quy định của pháp luật đất đai hiện hành, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất được xem xét theo từng nhóm trường hợp. Các quy định này được nêu tại Luật Đất đai năm 2024 và các nghị định hướng dẫn thi hành như Nghị định số 101/2024/NĐ-CP, Nghị định số 151/2025/NĐ-CP, Nghị định số 226/2025/NĐ-CP.

Cụ thể, trường hợp có giấy tờ về quyền sử dụng đất được quy định tại Điều 137 Luật Đất đai. Trường hợp không có giấy tờ về quyền sử dụng đất thì theo Điều 138 Luật Đất đai.

Trường hợp có vi phạm pháp luật về đất đai theo Điều 139 Luật Đất đai. Còn với trường hợp giao đất không đúng thẩm quyền quy định theo Điều 140 Luật Đất đai.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị ông T. liên hệ trực tiếp với cơ quan có thẩm quyền tại địa phương để được xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.