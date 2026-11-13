Liên quan đoạn clip ghi lại cảnh một cụ bà bị người phụ nữ đánh đập lan truyền trên mạng xã hội, ngày 13/11, trao đổi với PV VietNamNet, ông Trần Xuân Hải, Chủ tịch UBND xã Hồng Sơn (Hà Nội) xác nhận vụ việc xảy ra trên địa bàn.

Hình ảnh cụ bà bị người phụ nữ đánh trong video lan truyền trên mạng xã hội. Ảnh cắt từ clip

Theo ông Hải, người phụ nữ trong clip là con dâu của cụ bà, giữa hai người trước đó đã phát sinh mâu thuẫn. Trong một lần xảy ra tranh cãi, người con dâu đã có hành vi hành hung mẹ chồng hơn 90 tuổi.

Vụ việc xảy ra vào tháng 10/2025. Ngay sau khi nắm bắt thông tin, chính quyền địa phương đã mời những người liên quan lên làm việc để xử lý.

Cũng theo Chủ tịch UBND xã Hồng Sơn, từ thời điểm đó đến nay, địa phương chưa ghi nhận vụ việc tương tự tái diễn. Tuy nhiên, giữa mẹ chồng và con dâu vẫn phát sinh những bất hòa nhỏ nhặt trong cuộc sống. Có thể vì vậy, người thân của cụ bà đã đăng tải đoạn clip vụ việc xảy ra từ năm 2025 lên mạng xã hội.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Hồng Sơn đã mời những người liên quan lên làm việc. Tại đây, lực lượng công an yêu cầu người đăng tải clip gỡ bỏ nội dung trên mạng xã hội và người này đã chấp hành.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một cụ bà lưng còng, đi lại khó khăn, bị một người phụ nữ hành hung ngay tại sân nhà khiến nhiều người bức xúc.

Theo hình ảnh trong clip, khi cụ bà đang chậm chạp bước đi, người phụ nữ bất ngờ tiến tới, túm vai, giằng co và lắc mạnh người cụ.

Đáng chú ý, người phụ nữ còn dùng tay tát vào mặt khiến cụ bà ngã xuống sân. Chưa dừng lại, người này tiếp tục lớn tiếng quát tháo, vung tay đánh cụ bà.