Clip dòng ô tô lấn làn xe máy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn:

Những hình ảnh vi phạm nói trên được người dân ghi lại trên tuyến đường Mỹ Phước – Tân Vạn, đoạn qua phường Thuận Giao (TPHCM), chia sẻ lên mạng xã hội với thái độ bức xúc và bày tỏ sự bất an.

Cụ thể, vào sáng 24/9, hàng loạt ô tô con, xe tải, xe container nối đuôi nhau thản nhiên chạy vào làn xe hai bánh trên đường Mỹ Phước – Tân Vạn đoạn qua phường Thuận Giao. Thời điểm này, nhiều xe máy đang lưu thông rất khó để di chuyển hoặc phải né tránh qua một bên trước sự “lấn át” của phương tiện lớn.

Đáng chú ý, tuyến đường này thường xuyên xảy ra các vụ tai nạn thương tâm, mà phần lớn nguyên nhân xuất phát từ việc ô tô chạy sai làn, lấn phần đường quy định.

Xe đầu kéo chạy lấn làn xe hai bánh trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn. Ảnh người dân cung cấp

Một trong những vụ tai nạn thương tâm trên tuyến đường này xảy ra vào chiều 10/8/2024. Lúc này, chị V.T.S. (37 tuổi, ngụ Bình Dương) và con trai 6 tuổi đón xe ôm công nghệ di chuyển trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, đoạn qua phường Bình An, TP Dĩ An (Bình Dương cũ) thì xảy ra va chạm với xe tải chạy lấn vào làn xe máy. Hậu quả vụ tai nạn làm hai mẹ con chị S. tử vong tại chỗ.

Sau vụ việc thương tâm này, lực lượng CSGT đã tổ chức các đợt ra quân xử lý. Chỉ trong ít ngày, hơn 100 trường hợp ô tô chạy lấn làn bị xử phạt. Tình trạng vi phạm cũng được giảm đáng kể.

Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân, gần đây tình trạng ô tô chạy lấn làn lại tiếp tục tái diễn, gây ra sự bất an cho người tham gia giao thông.

Theo lãnh đạo Phòng CSGT Công an TPHCM, đơn vị thường xuyên tổ chức các lượt tuần tra kiểm soát, xử phạt mạnh tay các trường hợp vi phạm chạy sai làn đường để răn đe.