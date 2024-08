Xem clip dòng xe chạy lấn làn:

Liên quan đến tình trạng xe container, xe tải chạy lấn làn gây tai nạn thương tâm trên tuyến đường Mỹ Phước – Tân Vạn gây bức xúc trong những ngày vừa qua, theo ghi nhận mới nhất của PV, các phương tiện nêu trên vẫn chạy lấn làn, thậm chí các loại ô tô khác cũng liên tục vi phạm.

Nhiều phương tiện chạy lấn làn trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn. Ảnh chụp trưa 15/8

Cụ thể, ghi nhận tại đường Mỹ Phước – Tân Vạn vào sáng nay (15/8) qua địa bàn TP Dĩ An và TP Thuận An, nhiều phương tiện ô tô liên tục chạy vào làn xe hai bánh, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Tại đoạn đường từ dốc Ông Thập (phường Tân Bình, TP Dĩ An) đến ngã 6 An Phú (phường An Phú, TP Thuận An), trong khi dòng xe đang di chuyển thành hàng dài trên làn 4 bánh thì một số phương tiện vẫn chạy lấn qua làn xe 2 bánh, chiếm hết phần đường của phương tiện này.

Ngoài các xe tải trọng lớn, nhiều xe nhỏ cũng bất chấp chạy sai làn đường quy định.

Còn đoạn đường từ ngã tư đường Mỹ Phước – Tân Vạn giao với đường ĐT743 (TP Thủ Dầu Một) hướng về TP Thuận An, tình trạng lấn làn đã hạn chế, nhưng vẫn còn một số trường hợp tài xế không tuân thủ luật giao thông.

Ngoài tuyến đường này, ghi nhận của PV trên Quốc lộ 13 qua tỉnh Bình Dương, các loại phương tiện như xe container, xe khách, xe tải, thậm chí cả xe biển xanh cũng hiên ngang chạy vào làn xe 2 bánh, ép người đi xe máy vào sát lề. Khu vực này đang có dự án mở rộng đường nên không còn vỉa hè để người đi xe 2 bánh né tránh.

Trong khi dòng xe đang xếp hàng ngay ngắn thì một xe container vô tư chạy vào làn đường dành cho xe 2 bánh. Ảnh cắt từ clip

Trao đổi với PV, lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương cho biết, trong hai ngày ra quân xử lý các phương tiện vi phạm luật giao thông (13-14/8), lực lượng chức năng phát hiện và xử phạt 90 trường hợp vi phạm chạy sai làn đường quy định, trong đó chủ yếu là xe container, xe tải và xe 4 bánh khác.

Cũng theo lãnh đạo Phòng, thời gian tới đơn vị tiếp tục tổ chức các lượt tuần tra kiểm soát, xử phạt mạnh tay các trường hợp vi phạm chạy sai làn đường để răn đe.

Về việc vẫn còn nhiều phương tiện vi phạm, vị lãnh đạo này cho hay, hiện nay đơn vị được phân công quản lý nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh, trong khi đó quân số còn hạn chế nên việc xử lý vẫn chưa triệt để.