Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị vừa tổ chức hội nghị sơ kết một năm thực hiện chương trình “Thứ 7 về bản”.

Theo đó, để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác vận động quần chúng của Bộ đội Biên phòng trên địa bàn tỉnh, từ năm 2024, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cũ (nay là Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) đã phát động chương trình “Thứ 7 về bản”.

Nhiều công trình ghi dấu tình quân dân nơi biên giới như mô hình trồng lúa nước. Ảnh: Bộ đội Biên phòng Quảng Trị

Chương trình huy động sự vào cuộc của các cấp, ngành, tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương phối hợp với Bộ đội Biên phòng đẩy mạnh hoạt động giúp dân phát triển kinh tế - xã hội, qua đó nắm tình hình, tuyên truyền vận động, xây dựng điển hình tiên tiến trong nhân dân.

Sau 1 năm triển khai, các đồn biên phòng trên hai tuyến biên giới của tỉnh đã tổ chức được 397 đợt hoạt động với nhiều nội dung thiết thực, đa dạng.

Bộ đội biên phòng sửa lại nhà cho bà con nhân dân. Ảnh: Bộ đội Biên phòng Quảng Trị

Theo đó, các đơn vị đã phối hợp tổ chức 326 buổi tuyên truyền thu hút hơn 13.000 lượt người dân tham gia, huy động trên 5.200 ngày công của cán bộ, chiến sĩ giúp dân phát triển kinh tế.

Nhiều công trình ghi dấu tình quân dân nơi biên giới như mô hình trồng lúa nước, chăn nuôi, trồng trọt và nhiều công trình phụ trợ như “Tuyến đường cờ Tổ quốc”, “Ánh sáng vùng biên”, “Cổng chào biên giới”.

Tại Đồn Biên phòng Cà Xèng, đơn vị đã huy động lực lượng cùng dân bản dựng ngôi nhà mới tặng 2 em Cao Xuân Lê (SN 2010) và Cao Thị Nhi (SN 2013), mồ côi cha mẹ, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở bản Mò O Ồ Ồ; Chăm sóc hơn 2ha cây gai xanh, tổng dọn vệ sinh trong khuôn viên nhà sinh hoạt cộng đồng và các trục đường liên bản, lắp đặt mô hình “Truyền thanh bản xa”.

Cán bộ biên phòng khám, cấp thuốc cho bà con. Ảnh: Bộ đội Biên phòng Quảng Trị

Đơn vị cũng trao quà tặng 4 em học sinh trong chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng”, tặng quà cho bà con các bản Ón, Yên Hợp, Mò O Ồ Ồ.

Trong khi đó, ở xã biên giới Trường Sơn, chương trình “Thứ 7 về bản” gồm các hoạt động như: Giúp đồng bào thu hoạch vụ mùa, tặng cây, con giống và hướng dẫn cách trồng trọt, chăn nuôi cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn, xây tặng công trình nhà vệ sinh cộng đồng để bản đạt tiêu chí bản nông thôn mới…

“Nhiều ngày thứ bảy ở bản rất vui vì có nhiều cán bộ, chiến sĩ đến tặng quà, giúp đỡ các gia đình khó khăn, khám bệnh, cấp phát thuốc. Bộ đội biên phòng còn tặng công trình điện chiếu sáng đường nội bản và đường cờ nên không khí bản làng rộn ràng hơn”, anh Hồ Văn Ngọc, bản Đá Chát, xã Trường Sơn nói.

Các chiến sĩ tổng dọn vệ sinh môi trường. Ảnh: Bộ đội Biên phòng Quảng Trị

Đặc biệt, Bộ đội Biên phòng tỉnh còn phối hợp với chính quyền, các nhà hảo tâm khởi công xây dựng và bàn giao 44 nhà “Đại đoàn kết”, nhà tình nghĩa và 256 nhà trong phong trào “xóa nhà tạm, nhà dột nát” cho đồng bào dân tộc thiểu số thuộc 3 xã Dân Hoá, Trường Sơn, Kim Ngân.

Không chỉ hỗ trợ về vật chất, các cán bộ, chiến sĩ còn trực tiếp tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ cứu nạn; tổ chức trên 150 buổi sinh hoạt về an ninh trật tự, quản lý đường biên, cột mốc; đồng thời trao tặng hơn 2.100 suất quà, học bổng cho học sinh nghèo vượt khó.

Đáng chú ý, 41 cán bộ được phân công tham gia sinh hoạt chi bộ tại bản, cùng 307 đảng viên phụ trách hơn 1.400 hộ gia đình, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng ở cơ sở.

Các chiến sĩ tuần tra bảo vệ đường biên cột mốc. Ảnh: Bộ đội Biên phòng Quảng Trị

Chương trình “Thứ 7 về bản” còn tranh thủ vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín, cốt cán phong trào trong tôn giáo, quần chúng tốt.

Từ những hoạt động thiết thực vào dịp cuối tuần, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị đã tạo bước đột phá trong công tác vận động quần chúng, gắn phong trào “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” với các phần việc làm cụ thể, đồng thời xây dựng hình ảnh người lính quân hàm xanh ngày càng gần gũi, mật thiết với nhân dân, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn mới, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và giữ vững chủ quyền an ninh biên giới.

Dịp này, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã trao thưởng 3 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình “Thứ 7 về bản”.