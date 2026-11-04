Đằng sau hình ảnh một thạc sĩ - giảng viên thanh nhạc chỉn chu trên bục giảng là một Phúc Tiệp đầy cá tính ngoài đời thực: mê xe phân khối lớn, từng lọt top 60 tay golf xuất sắc nhất Việt Nam và cùng 1 người vợ tuyệt vời gắn bó 2 thập kỷ.

NSND Quang Thọ là thần tượng của tôi

- Ngày 6/12 tới, anh sẽ tổ chức liveshow "The Gentleman". Đêm nhạc này có ý nghĩa đặc biệt thế nào với anh?

Đây là đêm nhạc kỷ niệm 25 năm ca hát của tôi. Tôi muốn mời những người có ý nghĩa đặc biệt trong sự nghiệp cùng lên sân khấu hòa giọng.

Đầu tiên phải kể đến thầy của tôi – NSND Quang Thọ. Khi tôi đỗ vào Học viện Âm nhạc Quốc gia và được thầy nhận dạy, mọi thứ diễn ra rất thuận lợi. Tôi được coi là một trong những học trò kế thừa của thầy nhờ nhiều điểm tương đồng từ giọng hát, phong cách đến tính cách.

Phúc Tiệp - giọng Baritone số 1 Việt Nam.

Show diễn còn có sự góp mặt của Đào Tố Loan - giọng Opera nữ số 1 Việt Nam. Đào Tố Loan vừa là đồng nghiệp, vừa là em vừa là học trò đầu tiên của tôi tại Học viện. Khách mời tiếp theo là Bảo Trâm Idol và một số gương mặt khác sẽ dần hé lộ...

- Tên gọi liveshow lần này là "The Gentleman" (Quý ông). Đây có phải là hình tượng Phúc Tiệp luôn hướng đến?

Tên gọi này không phải do tôi cố gượng tạo ra. Tôi cảm thấy tư duy, cách ứng xử và âm nhạc của mình tự nhiên rất tương đồng với tinh thần của một "Gentleman".

Thực ra từ những liveshow trước, tôi đã định dùng tên này nhưng lúc đó thấy mình còn quá trẻ. Giờ đây khi đã xấp xỉ tuổi 50, tóc không nhuộm đã bạc hết mới thấy mình đủ độ chín về tuổi tác lẫn trải nghiệm. Âm nhạc của tôi không thể vội vàng, xô bờ. Nó phải có sự điềm tĩnh, chỉn chu, lịch thiệp và hàn lâm. Đúng như người ta vẫn nói: con người thế nào âm nhạc thế ấy.

Phong cách lịch lãm của giọng Baritone số 1 Việt Nam.

- Nhiều người bất ngờ khi biết một ca sĩ thính phòng như anh lại mê xe phân khối lớn và chơi golf. Anh cân bằng những cá tính có vẻ trái ngược đó thế nào?

Sự phá cách nằm trong máu tôi từ trước khi học Nhạc viện. Tôi thích chơi mô tô phân khối lớn, đi xe Jeep quân đội, mặc đồ rằn ri... Tôi là người cá tính, không theo số đông. Như môn Golf, từng có thời điểm tôi đứng trong top 60 - 61 trên tổng số hàng trăm nghìn người chơi golf tại Việt Nam, đạt Handicap 3 tiệm cận chuyên nghiệp! Môn Golf dạy cho tôi sự điềm đặn: thắng không quá vui, thua không quá buồn, lý trí phải chế ngự. Nhưng để đạt đến mức đó, tôi phải trả giá bằng việc gãy 2 xương sườn do tập luyện quá sức vào cuối năm 2020.

- Nhắc đến sự nghiệp và những đam mê cuồng nhiệt của anh, không thể không nhắc đến hậu phương. Anh từng chia sẻ về người phụ nữ của mình với sự trân trọng đặc biệt?

Cô ấy ở bên tôi đến nay đã 28 năm. Chúng tôi yêu nhau từ hồi còn dưới quê Thái Bình (nay là Hưng Yên) và chính thức kết hôn tròn 20 năm. Tôi phải dùng từ "quả cảm" để nói về sự chịu đựng của vợ dành cho một người có tính cách mạnh như mình. Tôi đã thích cái gì thì không ai ngăn được, chỉ khi nào tôi tự thấy đủ và tự ý thức trách nhiệm sẽ dừng.

Có những thời điểm tôi nghiện chơi mô tô, đêm nào cũng đi ngồi với các "cây đa cây đề" trong giới xe ở Hà Nội đến 3 giờ sáng. Chưa kể thời trẻ tôi còn mê chơi bida. Vợ tôi phải một mình trông con vất vả. Phải là một người phụ nữ cực kỳ đặc biệt và bao dung mới có thể đồng hành cùng tôi qua ngần ấy năm tháng.

Sau buổi họp gia đình năm 2007, nhìn lại thấy mình đã trượt quá dài

Phúc Tiệp và đam mê mô tô phân khối lớn 1 thời.

- Anh đi suốt như thế, chị ở nhà vò võ chăm con hẳn vất vả…

Vất vả chứ! Mà đó mới chỉ là một góc thôi. Với cháu đầu lòng sinh năm 2007, lần đầu tiên tôi bế con là một tháng sau khi bé ra đời! Hồi đó tôi mê bida giải trí, mê đến mức chơi liên tục cả tháng gần như không ngủ, tóc bạc sớm một phần cũng vì thế. Hôm về họp gia đình ở quê, tôi ngủ liền hai ngày mới tỉnh.

- Điều gì đã thức tỉnh anh dẹp bỏ những đam mê quên ngày tháng đó?

Tôi tự nhận ra! Sau buổi họp gia đình năm 2007, nhìn lại thấy mình đã trượt quá dài, tôi tự quyết định bỏ hẳn bida và gần 20 năm nay không đụng vào nữa.

Vợ không bao giờ hết cằn nhằn (cười), nhưng tính tôi khi thấy chưa chinh phục xong sẽ bỏ ngoài tai, đến khi tự thấy đủ rồi là dừng. Tôi có một ưu điểm: chơi cái gì cũng chơi rất sâu, nhưng đã quyết dứt là dứt được ngay.

- Những sở thích ngày xưa như bida, golf, xe phân khối lớn… anh đã bỏ gần hết, giờ chỉ còn âm nhạc và gia đình?

Phúc Tiệp và vợ.

Đúng vậy, giờ chỉ còn âm nhạc! Tôi dồn toàn bộ tâm trí cho chuyên môn và trung tâm âm nhạc mới mở. Hạnh phúc gia đình dạo này đi lên rất cao (cười).

Tài sản lớn nhất của tôi là 3 đứa con ngoan ngoãn. Bạn lớn sinh năm 2007 hiện là sinh viên đại học năm thứ 2, đã làm trợ giảng và quản lý trung tâm giúp bố. Bạn thứ hai sinh năm 2014, còn bạn út đang học lớp 3. Khi con cái lớn lên, mình bắt buộc phải thay đổi để làm gương cho con.

- Thế còn bà xã anh thì sao? Đến thời điểm này, chị đã đồng hành và hỗ trợ công việc cho anh như thế nào?

Ngày trước cô ấy làm điều hành tour du lịch, rất năng động và tháo vát. Đến khi mang bầu bé thứ ba lùi về chăm sóc gia đình.

Thật lòng mà nói, phụ nữ bình thường chẳng ai chịu nổi kiểu sống của tôi ngày xưa. Cô ấy sinh năm 1982, tuổi Nhâm Tuất rất mạnh mẽ. Bạn bè tuổi này xung quanh ly dị rất nhiều, nhưng cô ấy vẫn kiên nhẫn ở bên tôi đến giờ thực sự rất đáng nể.

Một phần cũng vì tôi chưa bao giờ có chuyện tình cảm ngoài luồng. Tôi chơi gì thì chơi nhưng rất nghiêm túc với hạnh phúc gia đình nên cô ấy luôn tin tưởng. Nhớ gần đây tôi chuyển sang chơi pickleball, đánh thuộc hàng "out trình" ở Hà Nội, cô ấy trêu: "Tôi xin ông, ông lại chơi cái môn lắm scandal đấy!". Nhưng tôi chứng minh cho cô ấy thấy mình mê thể thao thuần túy.

- Để có một Phúc Tiệp vững vàng trong sự nghiệp hôm nay, vai trò hậu phương của bà xã có ý nghĩa thế nào đối với anh?

Người đàn ông nào muốn thành công cũng cần một hậu phương ủng hộ. Bà xã là người hâm mộ trung thành nhất của tôi. Cô ấy nghe tôi hát thính phòng từ những ngày tôi chưa có gì trong tay, luôn tin tôi sẽ thành công và ủng hộ tôi theo đuổi dòng nhạc thính phòng vốn kén khán giả này. Niềm tin đó là động lực rất lớn giúp tôi kiên định trước cuộc sống xô bồ.

Đó cũng là động lực để tôi chứng minh niềm tin của cô ấy là đúng. Tôi nỗ lực làm việc mỗi ngày để đền đáp lại mấy chục năm cô ấy đã chịu đựng và tin tưởng mình!

Phúc Tiệp chia sẻ về hành trình làm nghề: