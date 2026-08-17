Phòng khám đa khoa Thu Cúc Hải Phòng đi vào hoạt động

Mở rộng mạng lưới hệ thống y tế

Sau quá trình phát triển tại Hà Nội, Thu Cúc TCI tiếp tục mở rộng cơ sở tại Hải Phòng, nâng cấp quy mô của hệ thống lên 5 cơ sở. Việc này đã giúp Thu Cúc TCI góp phần đưa nguồn lực khám chữa bệnh chuyên sâu tới gần hơn với người dân Hải phòng và các khu vực lân cận.

Tọa lạc tại 95 Nguyễn Lương Bằng, phường Lê Thanh Nghị, phòng khám Đa khoa Thu Cúc Hải Phòng có quy mô 9 tầng, hơn 6.000 m², dự kiến tiếp nhận khoảng 1.000 lượt khám mỗi ngày. Phòng khám được phát triển theo mô hình đa chuyên khoa, có các đội ngũ chuyên gia từ Hà Nội trực tiếp thăm khám và hệ thống thiết bị chẩn đoán hiện đại.

Thông qua mạng lưới 5 cơ sở, Thu Cúc TCI hướng tới mục tiêu đưa dịch vụ y tế chuyên sâu đến gần hơn với người dân, để việc tiếp cận đội ngũ chuyên gia và công nghệ chẩn đoán hiện đại không còn bị giới hạn bởi khoảng cách địa lý.

Chuyên gia Hà Nội trực tiếp đồng hành

Tại Hải Phòng, bên cạnh đội ngũ y bác sĩ thường trực, Thu Cúc TCI đẩy mạnh triển khai lịch thăm khám luân phiên của các chuyên gia từ Hà Nội. Đây là một trong những điểm nhấn nâng cao về mặt chuyên môn, giúp người dân Hải Phòng và các tỉnh lân cận có thể trực tiếp thăm khám với bác sĩ giàu kinh nghiệm mà không phải di chuyển lên Thủ đô.

Đội ngũ các pha giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ từ Hà Nội trực tiếp thăm khám tại Hải Phòng

Các chuyên gia thuộc nhiều lĩnh vực như Tiêu hóa, Tim mạch, Gan mật, Thần kinh, Tiết niệu - Nam học, Tai Mũi Họng, Sản Phụ khoa… sẽ trực tiếp về Hải Phòng thăm khám theo lịch.

Theo Ths.BS Bùi Trung Dũng, Giám đốc Phòng khám Đa khoa Thu Cúc Hải Phòng, việc đưa các chuyên gia từ Hà Nội về Hải Phòng giúp người dân tiếp cận nguồn lực chuyên môn sâu ngay tại địa phương, giảm nhu cầu di chuyển xa, đặc biệt với những trường hợp cần thăm khám và theo dõi định kỳ.

Mô hình này hướng tới việc kết hợp hai nguồn lực: đội ngũ bác sĩ thường trực đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh hằng ngày và chuyên gia từ Hà Nội hỗ trợ các trường hợp cần chuyên môn sâu. Qua đó, người dân Hải Phòng có thêm lựa chọn tiếp cận dịch vụ khám chữa bệnh chuyên sâu ngay tại thành phố.

Trang bị công nghệ chẩn đoán thế hệ mới

Hệ thống máy móc thiết bị y tế được đầu tư đồng bộ

Ngay từ khi đi vào hoạt động, Thu Cúc Hải Phòng đã được đầu tư mạnh về công nghệ cùng thiết bị chẩn đoán hiện đại. Nguồn lực tập trung vào các lĩnh vực quan trọng như nội soi tiêu hóa, chẩn đoán hình ảnh và xét nghiệm, đáp ứng từ nhu cầu kiểm tra sức khỏe thường quy đến phát hiện, đánh giá chuyên sâu nhiều bệnh lý.

Trong lĩnh vực tiêu hóa, phòng khám trang bị hệ thống nội soi Olympus ứng dụng công nghệ NBI, hỗ trợ bác sĩ quan sát rõ hơn các bất thường trên bề mặt niêm mạc. Nội soi gây mê cũng được triển khai nhằm giảm cảm giác khó chịu, giúp người bệnh thuận tiện hơn trong quá trình thăm khám.

Phòng nội soi Olympus ứng dụng công nghệ NBI tại Thu Cúc Hải Phòng

Song song với đó là hệ thống chẩn đoán hình ảnh và xét nghiệm hiện đại, hỗ trợ bác sĩ phát hiện các bất thường trong cơ thể, từ đó nâng cao hiệu quả chẩn đoán và theo dõi sức khỏe người bệnh.

Khẳng định vị thế trong hành trình chăm sóc sức khỏe dài lâu

Phòng khám Thu Cúc Hải Phòng mở rộng vai trò từ một hệ thống y tế tập trung tại Hà Nội sang mạng lưới phục vụ nhiều khu vực hơn, từng bước xây dựng vị thế của Thu Cúc TCI tại địa phương, hướng tới trở thành một trong những lựa chọn quen thuộc của người dân trong hành trình chăm sóc sức khỏe lâu dài.

Phát biểu tại lễ khai trương, ông Trần Mạnh Hiển, Tổng Giám đốc Hệ thống Y tế Thu Cúc TCI, nhấn mạnh, cơ sở vật chất, trang thiết bị công nghệ và đội ngũ chuyên môn tại Thu Cúc Hải Phòng đều được đầu tư theo định hướng nâng cao chất lượng chăm sóc, tạo sự an tâm và trải nghiệm thuận tiện cho người bệnh.

Thu Cúc Hải Phòng đặt mục tiêu không chỉ đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh trước mắt mà còn trở thành địa chỉ chăm sóc sức khỏe đồng hành cùng người dân qua nhiều giai đoạn của cuộc sống. Sự nhân ái, trách nhiệm và tri thức của đội ngũ y bác sĩ sẽ là kim chỉ nam xuyên suốt để hệ thống từng bước xây dựng niềm tin và khẳng định vị thế trong hành trình chăm sóc sức khỏe lâu dài.

Phòng khám Đa khoa Thu Cúc địa chỉ 95 Nguyễn Lương Bằng, phường Lê Thanh Nghị, Hải Phòng

Nhân dịp khai trương, Thu Cúc Hải Phòng triển khai chương trình ưu đãi với tổng giá trị lên tới 10 tỷ đồng. Người dân sử dụng các dịch vụ khám bệnh, cận lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh và gói khám sức khỏe có cơ hội nhận mức ưu đãi lên tới 50%, trong đó bao gồm ưu đãi 35% và thêm 15% khi đặt lịch trước.

Bên cạnh đó, phòng khám áp dụng thanh toán bảo hiểm y tế theo quy định và bảo lãnh viện phí với hơn 30 đơn vị bảo hiểm, góp phần tăng tính thuận tiện trong quá trình thăm khám.

Bích Đào