Theo Eating Well, bác sĩ tim mạch người mỹ Christie M. Ballantyne cho biết, một số thói quen đơn giản vào buổi sáng có thể giảm nguy cơ đột quỵ:

1. Uống thuốc tim mạch đúng chỉ định

Dùng thuốc điều trị tim mạch đúng hướng dẫn, chẳng hạn thuốc hạ huyết áp hoặc cholesterol, là một trong những cách đơn giản để giảm nguy cơ đột quỵ.

Theo bác sĩ Ballantyne, kiểm soát huyết áp đóng vai trò quan trọng. Ông lưu ý, huyết áp trên 140-145 mmHg không phải mức “ranh giới” mà đã được xem là cao. Với người có nguy cơ cao, huyết áp tối ưu nên dưới 120 mmHg.

2. Không thêm chất tạo ngọt vào cà phê

Bác sĩ Ballantyne cho rằng không cần thiết phải từ bỏ cà phê buổi sáng nếu cơ thể của bạn vẫn dung nạp tốt. Tuy nhiên, ông khuyến cáo nên thận trọng với các chất tạo ngọt nhân tạo thường được dùng để thay thế đường trong đồ uống, bởi một số loại có thể tiềm ẩn những rủi ro đối với sức khỏe tim mạch.

3. Tăng cường vận động

Tập thể dục trước khi đi làm là lựa chọn lý tưởng. Nhưng nếu không có thời gian, bạn vẫn có thể tăng vận động bằng những cách đơn giản như đạp xe đi làm, đỗ xe xa nơi làm việc hoặc đi cầu thang bộ thay vì thang máy.

Bác sĩ Ballantyne khuyến khích sử dụng đồng hồ và ứng dụng theo dõi vận động để tăng ý thức đứng dậy, đi lại thường xuyên. Nghiên cứu cho thấy ngồi phần lớn thời gian trong ngày có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ. Ông khuyến nghị mọi người hướng tới ít nhất 7.000 bước mỗi ngày.

4. Ăn sáng cân bằng

Một bữa sáng lành mạnh có thể góp phần bảo vệ sức khỏe tim mạch và giảm nguy cơ đột quỵ. Thay vì các món nhiều muối, đường và chất béo bão hòa, bạn nên ưu tiên thực phẩm giàu chất xơ, protein và chất béo tốt như ngũ cốc nguyên hạt, trứng, cá, các loại hạt, rau xanh và trái cây. Đồng thời, mọi người nên hạn chế thịt chế biến sẵn, bánh ngọt và đồ uống nhiều đường.

5. Bỏ thuốc lá và thuốc lá điện tử

Hút thuốc là một trong những hành vi gây hại nghiêm trọng nhất đối với nguy cơ đột quỵ. Theo bác sĩ Ballantyne, người sử dụng thuốc lá điện tử để cai nicotine vẫn đối mặt với nguy cơ đáng kể, bởi các chất từ thuốc lá điện tử đi trực tiếp vào hệ tuần hoàn.

Các nghiên cứu cho thấy mối liên hệ rõ ràng giữa việc sử dụng thuốc lá truyền thống và thuốc lá điện tử với nguy cơ sức khỏe.