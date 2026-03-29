Ngày 29/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã bắt giữ Nguyễn Thành Đức (25 tuổi, trú phường Ninh Chữ, tỉnh Khánh Hòa) để điều tra về hành vi chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Nguyễn Thành Đức đang thực nghiệm hiện trường. Ảnh: HD

Kết quả điều tra ban đầu, khoảng tháng 4/2025, sau khi đến tỉnh Đắk Lắk, do cần tiền tiêu xài nên Đức nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của những người hành nghề xe ôm.

Thủ đoạn của Đức là thuê xe ôm chở đến các khu vực nương rẫy vắng vẻ, ít người qua lại. Sau đó đối tượng đưa ra nhiều lý do khác nhau để tìm cách chiếm đoạt xe máy.

Từ ngày 14-19/7/2025, Đức liên tiếp gây ra 4 vụ, chiếm đoạt 4 chiếc xe máy. Trong đó có 2 vụ cướp giật và 1 vụ lừa đảo nhắm vào 3 người hành nghề xe ôm tại tỉnh Đắk Lắk.

Trong vụ còn lại, Đức lừa mượn xe của một người quen tại xã Ea M’Droh, tỉnh Đắk Lắk. Toàn bộ số xe chiếm đoạt được Đức bán lấy tiền tiêu xài rồi nhanh chóng lẩn trốn qua nhiều tỉnh thành.

Sau quá trình xác minh, đến ngày 27/3/2026, một tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ Đức khi đang ẩn náu tại TPHCM.