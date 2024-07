Tối nay (5/7), trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Công an huyện Thái Thụy (tỉnh Thái Bình) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ một đối tượng manh động, dùng dao cướp xe máy của người đi đường.

Theo đó, khoảng 4h hôm nay, ông Lê Văn T. (SN 1969, trú tại xã Thụy Sơn, huyện Thái Thụy) bị 1 đối tượng mặc quần áo tối màu, bịt khẩu trang, tay cầm dao lao ra chặn đường ở đoạn gần nhà thờ Đông Hà (thôn Cam Hòa, xã Thụy Liên). Người này bắt ông T. dừng xe và cướp đi điện thoại, xe máy, cùng số tiền 200 nghìn đồng.

Đặng Văn Cường cùng tang vật vụ án. Ảnh: CACC

Nhận được tin báo, Công an xã Thụy Liên báo cáo lãnh đạo Công an huyện Thái Thụy. Sau hơn 2 giờ điều tra, khoanh vùng, các trinh sát thuộc Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Thái Thụy đã bắt giữ Đặng Văn Cường (SN 1995, trú tại thôn Hạ Đồng, xã Thụy Sơn, huyện Thái Thụy).

Khám xét người và nơi ở của Đặng Văn Cường, cơ quan công an thu giữ 2 gói heroin.

Tại cơ quan điều tra, Cường khai nhận, do nghiện ma túy, cần tiền tiêu xài nên đã đi cướp tài sản.