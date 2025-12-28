Tối 28/12, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia; Công an Thanh Hóa, Hải Phòng, Tây Ninh và Đồn Công an sân bay Nội Bài, Cát Bi, Tân Sơn Nhất, cửa Khẩu Quốc tế Mộc Bài - Tây Ninh triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia hoạt động trên không gian mạng.

Bước đầu, công an đã bắt giữ, khởi tố 22 đối tượng, thu giữ tang vật liên quan đến vụ án. Từ tháng 5/2025 đến nay, các đối tượng này đã lừa hơn 1.000 bị hại, với số tiền trên 120 tỷ đồng.

Hai đối tượng cầm đầu và các đồng phạm trong vụ án. Ảnh: CACC

Đường dây này hoạt động từ Việt Nam – Campuchia – Myanmar, do Lương Xuân Duyên và Phạm Văn Diệm (cùng SN 1988, trú TP Hải Phòng) cầm đầu. Các đối tượng lập “trụ sở” ở nước ngoài, giả danh doanh nghiệp, lực lượng vũ trang để lừa các hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ chuyển tiền đặt cọc, thanh toán hàng hóa.

Các đối tượng đã thiết lập “trụ sở” với nhiều máy móc hiện đại rồi xâm nhập vào không gian mạng, lập tài khoản ảo trên các trang mạng, sau đó lên kịch bản tinh vi để chiếm đoạt tài sản của người dân trên nhiều tỉnh, thành trong cả nước.

Công an bắt giữ các đối tượng lừa đảo. Ảnh: CACC

Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, chúng hoạt động khép kín, thường xuyên luân chuyển phương tiện, sim điện thoại, tài khoản, nhằm che giấu và xóa dấu vết trong quá trình thực hiện hành vi lừa đảo...

Tại các “đầu mối” ở nước ngoài, nhóm nhân viên sale được giao nhiệm vụ tìm kiếm thông tin các cửa hàng, hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ trên mạng xã hội.

Khu vực hoạt động của các đối tượng tại Myanmar. Ảnh: CACC

Những cơ sở này thường kinh doanh các mặt hàng thiết yếu như rau củ, vật tư nông nghiệp, sắt thép, thực phẩm… nhóm ngành nghề dễ phát sinh đơn hàng số lượng lớn.

Sau khi rà soát, đối tượng sử dụng sim rác, số điện thoại không chính chủ, đã chuyển vùng, gọi điện cho chủ cửa hàng và giả danh cán bộ trong lực lượng vũ trang hoặc doanh nghiệp lớn có nhu cầu thu mua gấp số lượng hàng lớn, yêu cầu giao ngay trong 1-2 ngày.

Đánh vào tâm lý tin tưởng và kỳ vọng lợi nhuận, các đối tượng đề nghị kết bạn qua Zalo để “trao đổi hợp đồng”. Quá trình thương lượng, chúng dụ dỗ bị hại mua thêm các mặt hàng khác như đồ hộp, lương khô, rượu hoặc những sản phẩm mà cửa hàng không kinh doanh. Chúng đưa ra lời hứa “được hưởng chênh lệch, hoa hồng”, đồng thời trấn an rằng việc mua hộ sẽ không bị cơ quan chức năng phát hiện.

Để tạo niềm tin, nhóm sale giả vờ giới thiệu số điện thoại, Zalo của các “nhà cung cấp”, thực chất đây đều là tài khoản do bộ phận bán hàng trong cùng đường dây quản lý.

Khi bị hại liên hệ đặt mua, nhóm này tiếp tục đóng vai “nhà bán buôn”, thỏa thuận giá cả và yêu cầu chuyển tiền cọc hoặc thanh toán 100% giá trị đơn hàng trước khi giao.

Tang vật vụ án. Ảnh: CACC

Các tài khoản ngân hàng nhận tiền được Phạm Văn Diệm thuê từ bên thứ ba, sau đó cung cấp cho các nhân viên trong đường dây dùng để nhận tiền của bị hại.

Sau khi nạn nhân chuyển tiền, đối tượng tiếp tục thúc ép mua thêm nhiều mặt hàng khác với cùng kịch bản. Chỉ đến khi không thể liên lạc được, bị hại mới biết mình rơi vào bẫy lừa, còn các đối tượng đã xóa dấu vết, chặn liên hệ và chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Cuối tháng 11/2025, Phòng CSHS Công an tỉnh Hà Tĩnh triển khai 10 tổ công tác phối hợp với cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia, các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an TPHCM, Công an các tỉnh Tây Ninh, An Giang và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài bí mật bám sát địa bàn biên giới, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt đối tượng.

Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng chức năng đã khống chế, bắt giữ 22 đối tượng và đồng loạt tổ chức khám xét nhiều điểm liên quan, thu giữ: 30 điện thoại di động các loại, nhiều tài liệu, chứng cứ điện tử phục vụ điều tra.

Trước tài liệu, chứng cứ thu thập được của lực lượng chức năng, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ quá trình tham gia đường dây tội phạm xuyên quốc gia.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.