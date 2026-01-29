Ngày 29/1, Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự và Cơ quan đại diện Bộ Công an tại Vương quốc Campuchia triệt phá băng nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng, hoạt động xuyên quốc gia tại tỉnh Prey Veng.

Qua đấu tranh bước đầu, cơ quan công an xác định từ đầu năm 2025 đến nay, các đối tượng đã lừa đảo hàng nghìn nạn nhân trên cả nước, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 300 tỷ đồng.

Tòa nhà tại xã Krabau, huyện Kamchay Mear, tỉnh Prey Veng (Campuchia) – nơi các đối tượng ẩn náu, tổ chức hoạt động phạm tội. Ảnh: CACC

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Công an tỉnh Lào Cai phát hiện băng nhóm tội phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và các phương tiện điện tử để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hoạt động xuyên quốc gia trên không gian mạng.

Các đối tượng lập nhiều tài khoản Facebook để kết bạn, làm quen qua mạng xã hội, sau đó dụ dỗ nạn nhân đầu tư tiền vào các sàn tài chính ảo do chúng tạo lập nhằm chiếm đoạt tài sản.

Xác định đây là băng nhóm lừa đảo quy mô lớn, phạm vi hoạt động xuyên quốc gia, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo xác lập chuyên án, huy động lực lượng tập trung đấu tranh, triệt phá.

Ngày 16/1, năm tổ công tác với hơn 100 cán bộ chiến sĩ đã phối hợp cùng lực lượng chức năng Campuchia tiến hành đột kích tại xã Krabau, huyện Kamchay Mear, tỉnh Prey Veng.

Toàn bộ các đối tượng đã được di lý về tỉnh Lào Cai để phục vụ công tác điều tra, xử lý. Ảnh: CACC

Cơ quan công an đã bắt giữ toàn bộ 47 nghi phạm trong băng nhóm, gồm 5 người Trung Quốc và 42 người Việt Nam; thu giữ 20 máy tính, 20 điện thoại cùng nhiều tang vật liên quan. Đối tượng cầm đầu được xác định là Lê Đình Hùng (37 tuổi, trú phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh).

Lực lương công an đấu tranh với Lê Đình Hùng - đối tượng cầm đầu băng nhóm. Ảnh: CACC

Đồng thời, các tổ công tác đã triệu tập 7 đối tượng trong nước từng tham gia hoạt động của băng nhóm để đấu tranh, điều tra làm rõ hành vi liên quan.

Đến ngày 23/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 47 đối tượng về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản, theo khoản 4 Điều 290 Bộ luật Hình sự. Các quyết định, lệnh tố tụng đã được Viện KSND tỉnh Lào Cai phê chuẩn.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, hành vi của các đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật.

