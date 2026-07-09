Ngày 9/7, Công an TP Đà Nẵng cho biết Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Hoàng Đông (SN 1983, trú TPHCM) và Nguyễn Văn Được (SN 1993, trú TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, qua nắm tình hình trên không gian mạng và tin báo của người dân, công an phát hiện nhóm đối tượng kêu gọi đầu tư tiền ảo theo mô hình đa cấp biến tướng thông qua các dự án Bidacoin, Shopdi, Pay With Crypto (PWC) và Trendy Defi có dấu hiệu lừa đảo.

Công an triệu tập làm việc với những người liên quan. Ảnh: Công an Đà Nẵng.

Ngày 25/6, lực lượng công an đồng loạt triệu tập 86 người liên quan, gồm hai đối tượng cầm đầu và 84 người hoạt động trong hệ thống đa cấp mang tên "Nguyễn Được" (BIT99) tại ba địa điểm trên địa bàn Đà Nẵng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Đông và Được tổ chức, điều hành hệ thống BIT99 theo mô hình đa cấp, chủ yếu nhắm vào người trẻ, sinh viên và những người có nhu cầu tìm việc, muốn làm giàu nhanh.

Các đối tượng đăng tin tuyển dụng "việc nhẹ, lương cao" trên mạng xã hội, sau đó dụ dỗ nạn nhân đầu tư tiền ảo, cam kết lợi nhuận cao, hướng dẫn vay mượn, cầm cố tài sản, thậm chí bán nhà, bán đất hoặc huy động tiền của người thân để mua các gói đầu tư.

Hệ thống vận hành theo mô hình đa cấp, chủ yếu nhằm vào người trẻ, sinh viên. Ảnh: Công an Đà Nẵng.

Theo cơ quan điều tra, các dự án PWC và Trendy Defi thực chất không có hoạt động đầu tư hay kinh doanh tạo lợi nhuận mà vận hành theo mô hình Ponzi, lấy tiền của người tham gia sau trả cho người tham gia trước.

Khi huy động được lượng tiền lớn, các đối tượng bí mật can thiệp hệ thống, chuyển tiền của nhà đầu tư sang các ví do mình kiểm soát. Sau đó, chúng viện lý do như "bảo trì hệ thống", "chưa được cấp phép" hoặc "bị hacker tấn công" để khóa chức năng rút tiền, đóng băng tài khoản và chiếm đoạt toàn bộ số tiền đầu tư.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định hai đối tượng cầm đầu đã chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng, tổng số tiền huy động từ các nhà đầu tư lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng tiếp tục mở rộng.